Útravaló – 2021. január 21.

Szó sem lehet már arról, hogy zsinagógában tanítson. Akkora a tömeg körülötte, hogy nincs az a zsinagóga, amelyikbe beférnének. Tódulnak hozzá, és ő gyógyít, tanít, gyógyít, tanít. Az akkori viszonyok szerint a napnak tizenkét órája van a munkára, a többi sötétben botorkálás (Jn 11,9–10). Kafarnaumban kiszökik az éj leple alatt, amíg a többiek alszanak, itt egy bárkát tartanak készenlétben a tömeg miatt. Olykor ő is menekülésre fogja. In fuga salus – a menekülésben az üdvösség – mondja a latin. Ne menj szembe a tömeggel! Nem szégyen az, ha az ember derekas helytállás után odébb áll, hiszen okkal lehet gyanakodni ott, ahol még a gonosz lelkek is elismeréssel kiabálják az ő nevét.

Magyar Kurír