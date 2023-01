Útravaló – 2023. január 31.

Milyen sokféle módon tudunk szenvedni, hordozni bajainkat, szenvedéseinket! Sok az olyan ember, mint a vérfolyásos aszszony: inkább szégyelli, takargatja, magában hordja a baját, mégis ott van benne a remény. Jézus fellobbantja benne a pislákoló reményt, a baj hordozója pedig, aki eddig is csendben hordozta szenvedését, most sem tud másként tenni. Csendben, titokban, de annál nagyobb hittel érinti meg Jézust hátulról! Bizony van erő a csendben, erő van a ki nem mondottban, hiszen maga az Isten is ilyen: végtelen csend és misztérium. Isten reagál az alázatra: erő megy ki belőle. De reagál a hirtelen támadt fájdalomra is: itt most feltámasztja a megholtat. Sokféle módon lehet szenvedni, és Istent mindegyik fájdalom megrendíti. Ám az már az ő döntése, hogy mi fog történni azután, és nekünk sokszor csak a hűséges kitartás marad.

Magyar Kurír