Vérét elvetették a világ szántóföldjébe – Ikonkiállítás nyílt Brenner János emlékére Szentgotthárdon

A néhány éve Franciaországból hazánkba települt Malika nővér – aki ikonfestészetet tanult Franciaországban – alkotásaiból látható néhány a tárlaton. Kiemelkednek ezek közül a Brenner Jánosról és Szent Tarzíciuszról készült alkotások, valamint egy szárnyasoltár, amelyen nemcsak a feltámadt Krisztust láthatjuk, hanem Mária életének néhány fontosabb eseményét is.

Az ikon ablak a mennyországba, ezért van a klasszikus ikonok hátterében arany, amely a mennyország fénye – mondta köszöntőjében Székely János püspök. – Az ikon arca olyan emberé, aki Istenben élt, aki a mennyei világból tekint le ránk.

A kiállítás mottója Boldog Brenner János lelki naplójából származik: „Isten tűz! Add nekem a te tüzedet!”

Ezek a szavak Brenner János számára nagyon fontosak voltak. Családnevük németül azt jelenti: lángoló, égő. Brenner János ciszterci szerzetesnek indult, mely rend jelmondata: Lángolj, és világíts! „Akkor tudsz világítani, ha égsz, ha elemészted önmagad.” Erről Brenner János többször is írt a lelki naplójában – hívta fel a figyelmet a főpásztor.

Isten tűz. A keresztény világszemlélet szíve, hogy az egész világmindenség az Atya, a Fiú és a Szentlélek örök szeretetéből született.

Mi, emberek arra születtünk, hogy megtanuljunk szeretni és az életünk lángoló legyen.

Akkor kezdünk élni, ha rátalálunk a szeretet útjára, és olyanok leszünk, mint Isten.

Brenner János ezt a tüzet megkapta szüleitől, hiszen édesapja mindennap szentmisén vett részt, naponta mondta a rózsafüzért, együtt járt a gyerekekkel gyónni, édesanyja pedig csupaszív ember volt, aki gondolt a nélkülözőkre is.

Brenner Jánosban a tűz ott volt kisiskolásként, amikor felmerült, hogy Szent Tarzíciusz szerepét kell eljátszania. Mintha látta volna előre a sorsát

– mondta Székely János.

Brenner János lángoló életet élt, kisugárzása volt. Ennek forrása mély hite és istenkapcsolata volt. És ez a tűz vitte végig az élete keresztútján. Egészen eggyé lett Krisztus szenvedésével.

Vércseppjeit elvetették a világ szántóföldjébe, amely százszoros termést hozott

– mondta a megyéspüspök.

„Amikor nézik a képeket, érezzék meg azt a fényt, amely Brenner János életáldozatából is sugárzik. Érezzék azt a tüzet, ami az ő szívét is betöltötte” – zárta köszöntőjét Székely János püspök.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Kurír