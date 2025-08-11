Útravaló – 2025. augusztus 11.

Jézus meglehetős lazasággal kezeli az adó befizetésének ügyét. Nem ez az egyetlen eset, amikor a pénzhez fűződő viszonyáról hallunk. Az ő értékrendje szerint megkérdezhetjük magunktól: „Ingyen dobog-e a szívünk, vagy pénzért?” Mennyire mélyen ivódott belénk az üzleti szellem? Tiszta-e még a szívünk, vagy már átvette azt, amit a többi szerv diktál? Orvosi tény, hogy a szívünk az egyetlen szerv, amelyben nem alakul ki rákos daganat. A szív nem fordul önmaga ellen. Ennyi-annyi ideig elvagyunk érzések nélkül is, csak a napi érdekek mentén gondolkodva, de hosszabb távon lehetetlenség szívtelenül élni. Isten nem azt kéri, hogy légy érdekes, hanem azt, hogy légy szíves!

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír