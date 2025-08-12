Útravaló – 2025. augusztus 12.

Jézus hallgatósága egyfajta e világi tapasztalat szerint képzelte el a mennyországot: ott is kell hogy legyenek külsőleg mérhető különbségek. Kérdésük: Ki a legnagyobb a mennyek országában? Jézus viszont éppen a gyerekeket állítja eléjük mintának, akiket nem igazán értékeltek akkortájt. A gyerek, mivel még nem volt felnőtt, nem volt értékes. Jézus viszont a természetes bizalmat és a félelemmentes életfelfogást állítja eléjük. Ha Isten országában is lenne valamilyen külsőleg mérhető rangsor, akkor jelen világunknak éppen az egyik legnagyobb borzalma „költözne át” a mennyországba: a hasznossági szemlélet. Isten nem azért üdvözít bennünket, mert hasznosak vagyunk, hanem azért, mert szeret bennünket. Persze ez senkit nem jogosít fel a lustálkodásra.

Magyar Kurír