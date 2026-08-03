Válogatás jelent meg a miskolci roma szakkollégisták kutatómunkáiból

A kötet a 2025/26-os tanév tavaszi félévének zárófeladatait foglalja össze. A hallgatók ebben a félévben a kutatásmódszertan elsajátítását követően a roma közösségekhez, a roma identitáshoz és a fiatalok lehetőségeihez kapcsolódó témákban készítettek tanulmányokat.

A kutatások központi kérdése az volt: „Hogyan látom roma fiatalként a saját közösségemet, identitásomat és lehetőségeimet?” Az elkészült írások személyes tapasztalatokra épülnek, ugyanakkor tudományos igényességgel dolgozzák fel a választott témákat.

A kiadvány szerzői: Szalai Vanessza, Csonka Barbara, Porteleki Vivien, Galambos Noémi, Balogh Petra, Horváth Gerda, Batyi Adrián, Szabó István, Olajos Áron, Lakatos Ruben.

A kötet értékes gondolatokat közvetít az olvasók számára, és hozzájárul a roma identitásról, közösségekről és a fiatalok lehetőségeiről folytatott párbeszédhez.

Forrás és fotó: Miskolci Egyházmegye

Magyar Kurír