Válogatás jelent meg a miskolci roma szakkollégisták kutatómunkáiból

Kultúra – 2026. augusztus 3., hétfő | 14:00
2

Elkészült a miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium legújabb kiadványa, a Lehetőség 2026/2 – Válogatások a miskolci roma szakkollégisták kutatómunkáiból. A kiadványból a szakkollégisták kutatómunkái ismerhetők meg.

A kötet a 2025/26-os tanév tavaszi félévének zárófeladatait foglalja össze. A hallgatók ebben a félévben a kutatásmódszertan elsajátítását követően a roma közösségekhez, a roma identitáshoz és a fiatalok lehetőségeihez kapcsolódó témákban készítettek tanulmányokat.

A kutatások központi kérdése az volt: „Hogyan látom roma fiatalként a saját közösségemet, identitásomat és lehetőségeimet?” Az elkészült írások személyes tapasztalatokra épülnek, ugyanakkor tudományos igényességgel dolgozzák fel a választott témákat.

A kiadvány szerzői: Szalai Vanessza, Csonka Barbara, Porteleki Vivien, Galambos Noémi, Balogh Petra, Horváth Gerda, Batyi Adrián, Szabó István, Olajos Áron, Lakatos Ruben.

A kötet értékes gondolatokat közvetít az olvasók számára, és hozzájárul a roma identitásról, közösségekről és a fiatalok lehetőségeiről folytatott párbeszédhez.

Forrás és fotó: Miskolci Egyházmegye

Magyar Kurír

#cigányság #görögkatolikus #ifjúság #könyv- és filmajánló

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató