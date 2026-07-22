Változatos programok várják az érdeklődőket Szent István király ünnepén Pannonhalmán

A Tours-i Szent Márton tiszteletére emelt pannonhalmi monostor története szorosan összefonódik hazánk történelmével. Szent István királyunk rendelése szerint Szent Márton hegyén a bencés szerzetesek mindennap imádkoznak hazánk fennmaradásáért.

Egész nap ingyenes programok várják az érdeklődőket, lehetőséget adva a feltöltődésre:

06.45: Laudes

09.00–18.00: a Pannonhalmi Főapátság épületegyüttesének díjmentes látogatása (Szent Márton-bazilika, kerengő, Főmonostori Kiállítótér)

10.00: ünnepi szentmise a Szent Márton-bazilikában, új kenyér megáldása a liturgia után, ezt követően Szent István csontereklyéjének bemutatása

10.00–17.00: illatmúzeum megtekintése

11.00 és 14.00: ingyenes illatmúzeumi tárlatvezetés (találkozó: Gyógynövénykert, Pausa cukrászda)

11.00–17.00: ingyenes szakvezetéses borászati látogatás a pincészetben (minden egész órakor, találkozó a Kóstolóteraszon)

12.00 és 15.00: ingyenes vezetés a Boldogasszony-kápolnában (találkozó a főkapunál)

13.00–13.15: napközi imaóra (a szerzetesközösség déli imádsága)

18.00–18.30: ünnepi vesperás, utána Szent István csontereklyéjének bemutatása

Este zenés-irodalmi előadás lesz, ez már jegyváltási kötelezettséggel:

20.00: „Hallgass, fiam, atyád intelmére” – ünnepi est a Boldogasszony-kápolnában; közreműködik: Bogdán Zsolt (Jászai Mari-díjas színművész) és Beller Barnabás (orgona); rendező: Mispál Attila; jegyár: 5000 forint (teljes árú) / 3500 forint (diák/nyugdíjas)

Forrás és fotó: Pannonhalmi Főapátság

Magyar Kurír