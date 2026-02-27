Varga Béla mesterkanonok – Érsekségi ékességek (155.)

Varga Béla (1903–1995) a 20. századi magyar egyház és közélet meghatározó személyisége volt, aki papi szolgálatát és közéleti felelősségvállalását egész életében az Egyház és a nemzet javára gyakorolta.

Teológiai tanulmányait a veszprémi papnevelő intézetben végezte. Pappá 1926. június 20-án szentelték. Lelkipásztori szolgálatát több dunántúli közösségben látta el; hosszabb időn át Balatonbogláron teljesített plébánosi megbízatást.

A fennmaradt egyházmegyei és káptalani iratok tanúsága szerint Mindszenty József veszprémi püspök 1945. február 22-én nevezte ki Varga Bélát a veszprémi székeskáptalan mesterkanonokává. A kinevezés olyan történelmi időszakban történt, amikor a háború következtében az egyházi és társadalmi élet egyaránt súlyos megpróbáltatásokkal szembesült. A döntés kifejezi a püspök bizalmát Varga Béla papi szolgálata, lelkipásztori elkötelezettsége és erkölcsi tekintélye iránt.

Varga Béla életútját a keresztény felelősségvállalás hatotta át. A második világháború éveiben több üldözött és menekült megsegítésében vett részt, különösen a lengyel menekültek ügyének támogatásában. Közéleti szerepvállalása – amely később a nemzetgyűlés elnöki tisztségéig vezetett – az Egyház tanítása iránti hűséggel és a közjó szolgálatának szándékával párosult.

A Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár és Könyvtár őrzi a kinevezés eredeti dokumentumait.

Forrás: Veszprémi Főegyházmegye

Fotó: Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár

Magyar Kurír