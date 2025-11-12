Varga László kaposvári megyéspüspök a százéves Szegerdőn: Isten akarata az, hogy szentté váljunk

Ma a lateráni bazilika felszentelésének ünnepe van, s egyben ennek a templomnak a búcsúnapja is, hiszen a héten volt Szent Imre herceg ünnepe – mondta homíliája elején a főpásztor. – Azt hallottuk a szentleckében, hogy „Isten temploma szent, és ti vagytok az!” Szent Imre megértette Szent Istvánnal, Gizellával és a későbbi Árpád-házi szentekkel együtt, hogy mi a keresztény ember hivatása.

Ez a hivatás nem változott az idők során, Isten akarata ugyanis az, hogy minden megkeresztelt ember szentté váljon. Ha elfogadjuk az életszentségre szóló meghívást, akkor igent mondunk Isten akaratára.

Sokan kérdezik, hogy mi az Isten akarata. Nagyon egyértelmű, és nem változott: az, hogy szentek legyünk – hangsúlyozta Varga László püspök. – Valószínű, ha azt kérdezném külön-külön a jelenlévőktől, hogy akarnak-e szent lenni, többen azt válaszolnák, hogy „nem lehetek szent”, s a bűneikre hivatkoznának. Minden szent bűnös ember volt, csak ők nem a bűnösségükkel és a bűnökkel foglalkoztak, hanem az életük középpontjába Jézus Krisztust, Istent állították. A szentté válásnak az első lépése, hogy meg kell értenünk Isten akaratát, s nem szabad felmentenünk magunkat. A szentek bűnös emberek voltak, mégis szentté váltak. Nem könnyíti az életszentségre való igennek a kimondását az sem, ahogyan a művészetben a szenteket ábrázolják: égre emelt tekintetű, sápadt óriásokként. Mi nem akarunk olyanok lenni. Szeretnénk teljes életet élni ebben a világban. Azonban pont

a szentek azok, akik a teljes életet élték. A többiek igazából csak éldegéltek.

A szentek egyszerre az evilági és a természetfeletti életet, a teljes életet élték. Össze tudták kapcsolni a mennyeit és a földit, s ezt szentségben tudták tartani.

Ha megértjük, hogy mi az Isten akarata, és hajlandók vagyunk kimondani: „akarom, hogy akaratod az akaratom legyen, akarom, hogy az legyen az életemben, amit te akarsz”, akkor ez meg fog történni.

Mi kell ehhez azok után, hogy valaki megérti az Istentől neki rendelt hivatást, életállapottól függetlenül? Minden keresztény ember szentté válhat, ez egyetemes hivatása mindegyikünknek. S ugyanaz a Szentlélek működik minden emberben, aki itt van, mint amelyik Szent Imrében működik. Ő sem a maga erejéből lett szent, azonban meghozta a döntést. Akarta, amit Isten akart, és e döntése köré építette a hétköznapjait, miként a többi szent is – emelte ki szentbeszédében a kaposvári megyéspüspök.

Fokozatosan válunk szentté. De ha nem hozzuk meg a döntést, és

nem akarjuk, hogy ez megtörténjen, akkor Isten nem kényszeríti ránk. Szabadok vagyunk, és Isten tiszteli a szabadságunkat.

Aki igent mond erre a kérdésre, abban a Szentlélek elkezdi kimunkálni ennek a megvalósulását. A legfontosabb a vágyunk, mert amire vágyakozunk, az meg fog történni az életünkben. Mindent a vágyaink határoznak meg, melyeket egyeztetnünk kell Isten vágyával. Ebben segít a Szentlélek, aki nélkül Imre sem válhatott volna szentté.

Ahhoz, hogy szentté váljunk, időt kell adnunk Istennek, mert ő formál bennünket. Időt kell adnunk a vele való találkozásra, melynek legegyszerűbb formája a csend. A zaj diktatúrájában élünk, mindig szól valami körülöttünk. „Isten a csend barátja” – mondja Kalkuttai Szent Teréz.

Isten a szív csendjében beszél, s nem az a fontos, amit mi mondunk neki, hanem az, amit ő mond nekünk

– szögezte le a főpásztor. – Csak akkor fogjuk megérteni a másikat, ha meghallgatjuk, s meg is akarjuk hallani a szavát.

Ahhoz, hogy Isten elmondhassa az életünkre vonatkozó vágyait, terveit, meg kell tanulnunk csendben lenni. Nem luxus, ha az interneten töltött időnkből elveszünk egy részt, és azt mondjuk, hogy most Istenre hallgatunk, lekapcsolódva a világhálóról, s elkezdünk odafigyelni arra a belső hangra, amely a Szentléleké. De nemcsak egyszerűen hallgatunk, hanem kezünkbe vesszük Isten igéjét – hangsúlyozta a püspök. – A legnagyobb mulasztásunk, hogy hallgatunk Isten szaváról. Mindenről beszélünk, amiről a világ – de Istenről, az ő szaváról ki beszél? Ha senki sem mondja az örömhírt, az Isten Szavát, akkor a sötétség, a gonoszság gondoskodik arról, hogy betöltse ezt az űrt.

Mikor fogunk megszólalni? Nem arról, amit a különböző eszközeinken olvasunk, hanem az örömhírről, a jóhírről, ami a miénk. Ha a csendben betölti a szívünket Isten Szava, akkor meg fogunk szólalni, ki fogjuk mondani, és közbeszéd tárgyává válik az örömhír.

Gyújtsatok fényt, legyetek ti magatok a fény a szavaitokkal, az életetekkel, a jó cselekedeteitekkel – hangsúlyozta a főpásztor, a szegényekben, fogyatékkal élő személyekben és peremre szorultakban jelen lévő Istennel való találkozásra buzdítva.

A szentmise végén Varga László püspök megáldotta a templomtérben elhelyezett nemzeti színű, valamint a Szegerdő község címerét ábrázoló zászlókat.

Az ünnep a templom oldalán elhelyezett, a II. világháborúban hősi halált halt szegerdeiek emléktáblájának megkoszorúzásával, valamint faültetéssel folytatódott.

Forrás: Kaposvári Egyházmegye

Fotó: Kling Márk

Magyar Kurír