Varga László püspök nagyböjti lelkigyakorlatot tartott a székesfehérvári papi otthonban

Az országos hatókörű papi otthon küldetésének érzi, hogy megerősítse hivatásukban az idős szerzeteseket, papokat, hiszen jelenlétük által az intézmény az életszentség és apostoliság szent helyévé válik.

„Az ember önmagában, azért, mert ember, szeretetet és tiszteletet érdemel. Az Egyház azáltal is tanúsítja ezt, hogy a papokról – akik hosszú éveken keresztül szolgálták az Egyház küldetését – időskorukban gondoskodik, krisztusi szeretettel és megbecsüléssel áll melléjük. Ezt szolgálja most Varga László püspök lelkigyakorlata is, akit szeretettel hívtunk ide az otthonba” – köszöntötte a vendég püspököt és paptestvéreit Spányi Antal.

„Egy katolikus fenntartású intézményben nagyon fontosnak tartom, hogy a nagyböjti készülődésben legyenek ilyen programok, odafigyeljünk a lelkekre, mert a mi munkánk nemcsak szakmából áll, nemcsak abból, hogy mentálhigiénés foglalkozásokat tartunk, hanem a lelki életre, lelki igényekre is figyelnünk kell” – hangsúlyozta Vajda Norbert, a Katolikus Szeretetszolgálat főigazgatója.

Varga László püspök lelkigyakorlatos beszédei elsősorban a szemlélődésről, a szentségimádásról és a csendről szóltak. Téma volt az öröm, a humor, a békességszerzés, hiszen ahol közösség van, ott konfliktusok is vannak, és szükség van a békesség teremtésére – hangsúlyozta a püspök. A megyéspüspök arra is teremtett időt, hogy meghallgassa paptestvéreit, megerősítse őket élő istenkapcsolatukban, hivatásukban.

Az otthonban élő idős papok gyenge testi állapotuk ellenére is nyitottsággal élik meg az otthon dolgozóival, a többi emberrel való közösségüket, bizalommal fogadják az ide érkező látogatókat, paptestvéreket.

