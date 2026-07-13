Várja a jelentkezőket a debreceni Boldog Terézia Szakkollégium

A Boldogasszony Iskolanővérek fenntartásában működő 30 éves szakkollégium azoknak az egyetemista lányoknak kínál lakóhelyet, akik keresztény értékrendjük mellé támogató közösséget keresnek, személyes és szakmai életükben egyaránt fejlődni akarnak, ám ezen túl elkötelezettek szűkebb-tágabb környezetük tudatos alakítása mellett is. Erre épít, és ebben nyújt segítséget hallgatóinak a szakkollégium összetartó közössége és tanulmányi programja.

A felvételi határidő július 28.

A szakkollégium oldalán minden további információ, valamint IDE kattintva a jelentkezés módja is megtalálható.

A pályázati anyagot az intézmény vezetőjéhez, Németh M. Luca SSND nővérhez kell elküldeni a boldogterezia@gmail.com e-mail-címen. A szóbeli felvételik augusztus 1–3 között lesznek, a pontos időpontot e-mailben egyeztetik.

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A következő sorokban a kollégium egyik lakója számol be tapasztalatairól:

„Keresztény egyetemista lány vagy, és kollégiumot keresel Debrecenben a 2026/27-es tanévre? A Boldog Terézia Katolikus Egyetemi Feminine Studies Szakkollégium ennél még sokkal többet is ad. Ez egy olyan hely, ahova nem csak hazaesel egyetem után bezárkózni a szobádba, hanem ahol igazi közösségre találsz. A nagyrészt általunk összeállított programok során közös filmnézéseken, különböző imaalkalmakon, társasjátékesten, röpizésen és még sok más közösségi eseményen vehetsz részt. Hamar észreveszed majd, hogy itt mindenki ismer mindenkit, bármikor fordulhatsz kolis társaidhoz lelki problémával, szerelmi gondokkal, na meg persze élelmiszerhiány esetén is.

A mindennapi apróságok mellett azt fogod tapasztalni, hogy egy olyan kollégium részévé válsz, ahol a lehető legtöbb szeretettel fordulnak feléd. A tanulóba bezárkózva együtt szenvedünk hajnalban a vizsgaidőszak alatt, egyetemi előadásainkat prezentáljuk egymásnak, ha nagyon izgulunk, és egy nehéz délelőtt után mindig jó érzés együtt kávézni a többiekkel, vagy elvonulni az imaszobába és hálát adni azért, hogy ezt a zh-t is túléltük. Ha ilyen közösséget keresel, jelentkezz hozzánk bátran! A BTSz számunkra nemcsak a lakhatásról szól, hanem a tudásban, hitben és szeretetben való növekedésről.”

Forrás és fotó: Boldog Terézia Szakkollégium

Magyar Kurír