Várja a pótfelvételizőket a nyíregyházi Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola

A nyíregyházi Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola lehetőséget kínál azok számára, akik nem kerültek be felsőoktatási intézménybe a rendes felvételi eljárás keretében.

Pótfelvételi eljárásban még augusztus 25-ig van lehetőség jelentkezni a 2026/27. tanévre.

Az alábbi szakokra lehet még jelentkezést benyújtani:

– Teológus (civil, 10 félév)

– Hittanár-nevelőtanár (egyszakos képzés!)

– Kántor

– Katekéta-lelkipásztori munkatárs

– Katolikus szociális munka

– Katolikus közösségszervező

– Licencia

– Keresztény egyház- és művelődéstörténet

– Pasztorális tanácsadás

– Összehasonlító vallástörténet – alkalmazott kulturális tanulmányok (ez a képzés nem rendelkezik külső minőségbiztosító támogató értékelésével)

Bővebb információkért böngéssze a főiskola weboldalát vagy keresse a tanulmányi osztályt az alábbi elérhetőségeken:

tanulmanyiugyek@szentatanaz.hu

+36 42 597-602

Forrás és fotó: SZAGKHF/Nyíregyházi Egyházmegye

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