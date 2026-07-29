Várja a pótfelvételizőket a nyíregyházi Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola

Hazai – 2026. július 29., szerda | 9:00
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Augusztus 25-ig van lehetőség jelentkezni a nyíregyházi Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola 2026/27-es tanévre meghirdetett képzéseire.

A nyíregyházi Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola lehetőséget kínál azok számára, akik nem kerültek be felsőoktatási intézménybe a rendes felvételi eljárás keretében.

Pótfelvételi eljárásban még augusztus 25-ig van lehetőség jelentkezni a 2026/27. tanévre.

Az alábbi szakokra lehet még jelentkezést benyújtani:

Teológus (civil, 10 félév)

– Hittanár-nevelőtanár (egyszakos képzés!)

– Kántor

– Katekéta-lelkipásztori munkatárs

– Katolikus szociális munka

– Katolikus közösségszervező

– Licencia

– Keresztény egyház- és művelődéstörténet

– Pasztorális tanácsadás

– Összehasonlító vallástörténet – alkalmazott kulturális tanulmányok (ez a képzés nem rendelkezik külső minőségbiztosító támogató értékelésével)

Bővebb információkért böngéssze a főiskola weboldalát vagy keresse a tanulmányi osztályt az alábbi elérhetőségeken:

tanulmanyiugyek@szentatanaz.hu
+36 42 597-602

Forrás és fotó: SZAGKHF/Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír

#görögkatolikus #oktatás-nevelés

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