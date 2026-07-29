Várja a pótfelvételizőket a nyíregyházi Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola

A nyíregyházi Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola lehetőséget kínál azok számára, akik nem kerültek be felsőoktatási intézménybe a rendes felvételi eljárás keretében.
Pótfelvételi eljárásban még augusztus 25-ig van lehetőség jelentkezni a 2026/27. tanévre.
Az alábbi szakokra lehet még jelentkezést benyújtani:
– Teológus (civil, 10 félév)
– Hittanár-nevelőtanár (egyszakos képzés!)
– Kántor
– Katekéta-lelkipásztori munkatárs
– Licencia
– Keresztény egyház- és művelődéstörténet
– Összehasonlító vallástörténet – alkalmazott kulturális tanulmányok (ez a képzés nem rendelkezik külső minőségbiztosító támogató értékelésével)
Bővebb információkért böngéssze a főiskola weboldalát vagy keresse a tanulmányi osztályt az alábbi elérhetőségeken:
tanulmanyiugyek@szentatanaz.hu
+36 42 597-602
Forrás és fotó: SZAGKHF/Nyíregyházi Egyházmegye
Magyar Kurír
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