Várják a jelentkezőket a győri hittudományi főiskola vallásturisztikai képzésére

Hazai – 2026. július 21., kedd | 9:00
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Pótfelvételt hirdet képzéseire a Brenner János Hittudományi Főiskola. Augusztus 23-ig várják a vallásturisztikai szakirányú továbbképzés iránt érdeklődőket, melynek célja olyan szakemberek képzése, akik képesek a szakrális örökséget hűen és a mai kor igényeinek megfelelően bemutatni.

A vallásturisztikai képzést azoknak ajánlják, akik a turizmus-vendéglátás, hittudomány, gazdaságtudomány, pedagógia vagy társadalomtudományok területén szereztek oklevelet; valamint idegenforgalmi OKJ-s végzettséggel rendelkezőknek, akik szeretnének elmélyülni a vallási turizmus világában.

A szakirányú továbbképzésre a jelentkezési határidő: augusztus 23.

A jelentkezési lap letölthető és bővebb tájékoztatás található a képzésekről az alábbi linkre kattintva.

Érdeklődni a +36-96/313-055-ös telefonszámon hétköznap 8–16 óra között; elektronikus úton pedig a tanulmanyiosztaly@bjhf.hu e-mail-címen lehet.

Forrás és fotó: Brenner János Hittudományi FőiskolaGyőri Egyházmegye

Magyar Kurír

#egyházmegyék #épített örökség #oktatás-nevelés

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