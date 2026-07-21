Várják a jelentkezőket a győri hittudományi főiskola vallásturisztikai képzésére

A vallásturisztikai képzést azoknak ajánlják, akik a turizmus-vendéglátás, hittudomány, gazdaságtudomány, pedagógia vagy társadalomtudományok területén szereztek oklevelet; valamint idegenforgalmi OKJ-s végzettséggel rendelkezőknek, akik szeretnének elmélyülni a vallási turizmus világában.

A szakirányú továbbképzésre a jelentkezési határidő: augusztus 23.

A jelentkezési lap letölthető és bővebb tájékoztatás található a képzésekről az alábbi linkre kattintva.

Érdeklődni a +36-96/313-055-ös telefonszámon hétköznap 8–16 óra között; elektronikus úton pedig a tanulmanyiosztaly@bjhf.hu e-mail-címen lehet.

Forrás és fotó: Brenner János Hittudományi Főiskola; Győri Egyházmegye

Magyar Kurír