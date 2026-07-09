Várják a jelentkezőket a Nyíregyházi Egyházmegye leveleki családpasztorációs napjára

Hazai – 2026. július 9., csütörtök | 9:45
3

A Nyíregyházi Egyházmegye idén is megrendezi hagyományos és nagyszabású családpasztorációs napját a leveleki tóparton, ahol július 25-én sportos, kulturális és lelki programokat szerveznek a közösségek, egyházmegyei intézmények dolgozói, családok számára, ügyelve a nehezebb sorsú testvérek bevonására is. A szervezők július 19-ig várják a jelentkezők névsorát a parókiáktól és az intézményektől.

A leveleki családi nap az elmúlt években a Nyíregyházi Egyházmegye egyik legfontosabb közösségépítő eseményévé vált.

„Egy nap, amely az elmúlt évek sok programjai között minőségi megjelenésével nemcsak a parókiák családjait, intézményeink dolgozóit”, hanem az egyház felé nyitott, érdeklődő családokat is megszólította – emelik ki a szervezők a rendezvény jelentőségét, amely tavaly már nyolcszáz résztvevőt vonzott a vízpartra.

Leveleki családi nap 2025-ben

A meghívás alapgondolatát a jánosi evangélium adja: „Gyere és lásd!” (Jn 1,46). 

A szervezők – köztük Ignácz András családpasztorációs referens – Natánael lelkesedésével és biztatásával szeretnének időben elérni mindenkit. Bár a júliusi időpont a nyári szabadságolások miatt kihívást jelent, hangsúlyozzák, hogy a naptári kötöttségek ellenére a találkozás öröme a lényeg.

Az esemény célja, hogy a meleg nyári napon ismét egy békés, mégis dinamikus közösségi élmény szülessen – vallják a szervezők, igyekezve az elmúlt évekhez hasonlóan sportosan, kulturálisan, és lelkileg is színessé tenni ezt a napot.

A részletes program az egyházmegye oldalán olvasható.

Örömmel, nagy lelkesedéssel és bízva a személyes találkozások erejében várnak mindenkit a leveleki víztározó partjára.

A rendezvény sikeréhez és a gördülékeny előkészületekhez elengedhetetlen a pontos létszám ismerete, ezért a parókiáknak és az intézményeknek július 19-ig kell leadniuk a jelentkezők számát.

Az online regisztráció a plakátokon található QR-kódon keresztül, vagy EZEN a linken érhető el.

Forrás és fotó: Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír

#család #egyházmegyék #görögkatolikus #programok

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató