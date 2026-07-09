Várják a jelentkezőket a Nyíregyházi Egyházmegye leveleki családpasztorációs napjára

A leveleki családi nap az elmúlt években a Nyíregyházi Egyházmegye egyik legfontosabb közösségépítő eseményévé vált.

„Egy nap, amely az elmúlt évek sok programjai között minőségi megjelenésével nemcsak a parókiák családjait, intézményeink dolgozóit”, hanem az egyház felé nyitott, érdeklődő családokat is megszólította – emelik ki a szervezők a rendezvény jelentőségét, amely tavaly már nyolcszáz résztvevőt vonzott a vízpartra.

Leveleki családi nap 2025-ben

A meghívás alapgondolatát a jánosi evangélium adja: „Gyere és lásd!” (Jn 1,46).

A szervezők – köztük Ignácz András családpasztorációs referens – Natánael lelkesedésével és biztatásával szeretnének időben elérni mindenkit. Bár a júliusi időpont a nyári szabadságolások miatt kihívást jelent, hangsúlyozzák, hogy a naptári kötöttségek ellenére a találkozás öröme a lényeg.

Az esemény célja, hogy a meleg nyári napon ismét egy békés, mégis dinamikus közösségi élmény szülessen – vallják a szervezők, igyekezve az elmúlt évekhez hasonlóan sportosan, kulturálisan, és lelkileg is színessé tenni ezt a napot.

A részletes program az egyházmegye oldalán olvasható.

Örömmel, nagy lelkesedéssel és bízva a személyes találkozások erejében várnak mindenkit a leveleki víztározó partjára.

A rendezvény sikeréhez és a gördülékeny előkészületekhez elengedhetetlen a pontos létszám ismerete, ezért a parókiáknak és az intézményeknek július 19-ig kell leadniuk a jelentkezők számát.

Az online regisztráció a plakátokon található QR-kódon keresztül, vagy EZEN a linken érhető el.

Forrás és fotó: Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír