Várják a jövendő akolitusokat a Váci Egyházmegyében

Számos feladatkörben segíthetik az Egyház életét: az akolitus a liturgián szolgál és lelkipásztori szükség esetén közreműködik a hívek áldoztatásában. Betegeket látogathatnak, és szükség esetén elvihetik hozzájuk a Szent Eucharisztiát. Ezenkívül a plébános segítségére vannak a közösségépítésben, akár kisebb közösségeket is vezethetnek.

A felvételi 2025. szeptember 17-én, szerdán 18 órától 20 óráig lesz Vácott (Migazzi Ház, Galamb köz 5.).

A jelentkezés feltétele az alábbi dokumentumok beszerzése és megküldése postai úton:

– 3 hónapnál nem régebbi keresztlevél

– plébánosi ajánlás (pecséttel és aláírással ellátva, lepecsételt, zárt borítékban)

– szakmai és hitéleti önéletrajz, kézzel aláírva

– aláírt jelentkezési űrlap

Jelentkezési határidő: 2025. szeptember 10.

A dokumentumokat (nem tértivevényes küldeményként) a következő címen várják: dr. Farkas László, 2120 Dunakeszi, Kápolna utca 12.

Az ajánlást attól az atyától kell kérni, akinek a plébániáján a jövőben a jelölt lektori vagy akolitusi szolgálatára a plébános részéről igény merült fel.

A formanyomtatványok ITT érhetők el.

Felvételi követelmények:

A jelölt 2025. szeptemberében 23. életévét betöltött, illetve 66 év alatti felnőtt, megbérmált, római katolikus hitét hitelesen gyakorló férfi legyen.

Az ajánló plébános számítson a jelölt szolgálataira a jövőben és adjon kedvező jellemzést a jelölt alkalmasságáról.

A felvételi elbeszélgetésen bizonyuljon alkalmasnak (főleg három területen: hitismereti, hitéleti/lelkiéleti, pszichológiai alkalmasság).

A jelölt köteleződjön el, hogy mindent megtesz azért, hogy a képzési alkalmakról ne hiányozzon.

Ütemezés a 2025/26-os képzési évben:

5 szombati képzési nap Vácon (hitismereti alapozó képzési blokk – teológiai alapmodul) és

5 máriabesnyői képzési hétvége.

A hétvégék péntek este 17.30-tól vasárnap 13 óráig tartanak – három alkalom kivételével, amely már csütörtökön elkezdődik.

Legkorábban az első (2025/26-os) képzési év végére lehet eljutni a lektorrá avatásig (várhatóan 2026 szeptemberében), majd a 2026/27-es év végére a 2027. szeptember végi akolitusavatásig.

Avatáshoz csak az bocsátható, akinek nem volt hiányzása, számot adott a jártasságáról és alkalmasságáról. A hiányzó képzési blokkokat a következő évfolyammal lehet csak pótolni. Az említett szombati képzési napokon felül az akolitussá avatás estéjét egy szombati felkészülési nap előzi meg.

A 2026-os lektorrá avatásig két őszi váci szombati képzési napot és 2 hétvégét kell teljesíteniük a 2025/26-os képzési évben:

Dogmatika: október 11.

Morálteológia: november 29.

A további teológiai alapmodulok időpontjait később teszik közzé.

A máriabesnyői hétvégék időpontja:

2026. január 22–25. (akolitus 1. évfolyam: Liturgikus gyakorlat, imaiskola),

2026. április 9–12. (akolitus 1. évfolyam: Szent Ignáci Lelkigyakorlat).

A 2025/26-os tanévben Lovassy Attila atya szakmai vezetésével lesz még további három tavaszi szombati hitismereti alapozó képzési nap.

További részletek ITT olvashatók.

Forrás: Váci Egyházmegye

Fotó: Fábián Attila

Magyar Kurír