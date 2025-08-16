Várják a jövendő akolitusokat a Váci Egyházmegyében

Számos feladatkörben segíthetik az Egyház életét: az akolitus a liturgián szolgál és lelkipásztori szükség esetén közreműködik a hívek áldoztatásában. Betegeket látogathatnak, és szükség esetén elvihetik hozzájuk a Szent Eucharisztiát. Ezenkívül a plébános segítségére vannak a közösségépítésben, akár kisebb közösségeket is vezethetnek.
A felvételi 2025. szeptember 17-én, szerdán 18 órától 20 óráig lesz Vácott (Migazzi Ház, Galamb köz 5.).
A jelentkezés feltétele az alábbi dokumentumok beszerzése és megküldése postai úton:
– 3 hónapnál nem régebbi keresztlevél
– plébánosi ajánlás (pecséttel és aláírással ellátva, lepecsételt, zárt borítékban)
– szakmai és hitéleti önéletrajz, kézzel aláírva
– aláírt jelentkezési űrlap
Jelentkezési határidő: 2025. szeptember 10.
A dokumentumokat (nem tértivevényes küldeményként) a következő címen várják: dr. Farkas László, 2120 Dunakeszi, Kápolna utca 12.
Az ajánlást attól az atyától kell kérni, akinek a plébániáján a jövőben a jelölt lektori vagy akolitusi szolgálatára a plébános részéről igény merült fel.
A formanyomtatványok ITT érhetők el.
*
Felvételi követelmények:
A jelölt 2025. szeptemberében 23. életévét betöltött, illetve 66 év alatti felnőtt, megbérmált, római katolikus hitét hitelesen gyakorló férfi legyen.
Az ajánló plébános számítson a jelölt szolgálataira a jövőben és adjon kedvező jellemzést a jelölt alkalmasságáról.
A felvételi elbeszélgetésen bizonyuljon alkalmasnak (főleg három területen: hitismereti, hitéleti/lelkiéleti, pszichológiai alkalmasság).
A jelölt köteleződjön el, hogy mindent megtesz azért, hogy a képzési alkalmakról ne hiányozzon.
Ütemezés a 2025/26-os képzési évben:
5 szombati képzési nap Vácon (hitismereti alapozó képzési blokk – teológiai alapmodul) és
5 máriabesnyői képzési hétvége.
A hétvégék péntek este 17.30-tól vasárnap 13 óráig tartanak – három alkalom kivételével, amely már csütörtökön elkezdődik.
Legkorábban az első (2025/26-os) képzési év végére lehet eljutni a lektorrá avatásig (várhatóan 2026 szeptemberében), majd a 2026/27-es év végére a 2027. szeptember végi akolitusavatásig.
Avatáshoz csak az bocsátható, akinek nem volt hiányzása, számot adott a jártasságáról és alkalmasságáról. A hiányzó képzési blokkokat a következő évfolyammal lehet csak pótolni. Az említett szombati képzési napokon felül az akolitussá avatás estéjét egy szombati felkészülési nap előzi meg.
A 2026-os lektorrá avatásig két őszi váci szombati képzési napot és 2 hétvégét kell teljesíteniük a 2025/26-os képzési évben:
Dogmatika: október 11.
Morálteológia: november 29.
A további teológiai alapmodulok időpontjait később teszik közzé.
A máriabesnyői hétvégék időpontja:
2026. január 22–25. (akolitus 1. évfolyam: Liturgikus gyakorlat, imaiskola),
2026. április 9–12. (akolitus 1. évfolyam: Szent Ignáci Lelkigyakorlat).
A 2025/26-os tanévben Lovassy Attila atya szakmai vezetésével lesz még további három tavaszi szombati hitismereti alapozó képzési nap.
További részletek ITT olvashatók.
Forrás: Váci Egyházmegye
Fotó: Fábián Attila
Magyar Kurír
