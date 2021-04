Várják a résztvevőket a tavaszi pannonhalmi szerzetesfutásra

A főapátság weboldalán közzétett felhívásban azt kérik, hogy a szerzetesfutás napján, április 24-én mindenki ott, ahol éppen él, menjen el futni vagy sétálni, akkora távot, amilyet szeretne.

„Valamilyen applikáció segítségével rögzítsétek az útvonalat, illetve készítsetek magatokról egy szelfit a befejezéskor! A szelfiket, illetve a futással kapcsolatos screenshotokat a szerzetesfutas@osb.hu e-mail-címre küldjétek, az adataitokat pedig töltsétek fel az alábbi táblázatba. Az ezekből készülő fotómontázst elérhetővé tesszük itt, a honlapon és a Pannonhalma Élmény Facebook-oldalon is.

A szerzetesfutás apropóján szeretnénk titeket a másnapi konventmisére is meghívni (április 25., 10 óra), amelyet online közvetítünk a pannonhalmi bazilikából. A szentmisében imádkozunk – engedelmetekkel – név szerint is értetek. Szándékaitokat és imakéréseiteket ti is beküldhetitek itt. A közvetítés a főapátság YouTube-csatornáján lesz.

A nehezített körülmények ellenére már nagyon várjuk a közös futást. Jelige: „Megújulunk, mint a sasok 2.0”.

A táblázatot, ahová az adatokat fel kell tölteni, ITT találják.

Forrás és fotó: Pannonhalmi Főapátság

Magyar Kurír