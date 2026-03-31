Városi keresztutat tartottak Debrecenben és Nyíregyházán is

A 33. nyíregyházi városi keresztútra a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye számos településéről érkezett több száz hívő.

A keresztúton részt vett Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök, Bosák Nándor nyugalmazott debrecen-nyíregyházi megyéspüspök, valamint a Nyíregyházi Egyházmegye megyéspüspöke, Szocska A. Ábel is.

A Vasgyár utcai Szent Antal-kápolnából indult el a menet, amely a hagyományok szerint a Széchenyi utca – Kossuth tér – Hunyadi utca útvonalon haladt, majd megérkezett az Északi temetőhöz.

A keresztúthoz reformátusok és görögkatolikusok is csatlakoztak egy-egy stációs elmélkedés felolvasásával, és a kereszt hordozásában is segítséget nyújtottak.

A stációknál idén Tomislav Ivanovic mindennapi keresztjeinkről szóló elmélkedéseit olvasták fel fiatalok.

Az Északi temetőben Palánki Ferenc megyéspüspök zárógondolatában Zelk Zoltán szavait idézte a Búcsú az élettől című versből:

„Barátaim azt hiszik, hogy fekszem,

nem tudják, már járni tanulok

megadóan, Isten oldalán.”

*

Hazánkban egyedülálló módon ökumenikus keresztutat rendeznek Debrecen központjában virágvasárnap.

A március 29-én – immár 10. alkalommal – megrendezett ünnepség a zord időjárás miatt ezúttal a város történelmi szakrális terében, a Nagytemplomban zajlott.

Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke a jelen lévő gyermekek láttán azzal kezdte beszédét, hogy amikor az első virágvasárnapon Jézus Jerikó felől bevonult Jeruzsálembe, hasonló jelenet fogadhatta őt is: gyermekek és felnőttek együtt érkeznek, és egy szívvel, egy lélekkel kiáltják: „Hozsánna Dávid fiának! Áldott, aki jön az Úr nevében! Hozsánna a magasságban!”

Aztán később, virágvasárnap délutánján a templomban a gyermekek maguktól is elkezdték énekelni azt, amit a felnőttektől hallottak. Ez az egyszerű, tiszta dicséret azonban felháborította a kor vallási vezetőit. Jézus ekkor a zsoltárok szavával válaszolt: „Gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicséretet.” Fekete Károly ennek kapcsán arra figyelmeztetett, milyen nagy a felnőttek felelőssége abban, milyen példát mutatnak gyermekeiknek.

A püspök arról is beszélt, hogy a hozsánna szó eredetileg nem dicsőítés, hanem segélykiáltás volt: „Uram, segíts meg!” Jézus esetében azonban ez a két jelentés – a dicsőítés és a segítségkérés – egyszerre igaz. Ő az, akinek adatott hatalom mennyben és földön, ő az, aki tud és akar segíteni. A virágvasárnap üzenete ma is élő: engedjük, hogy Jézus bevonuljon az életünkbe, és megváltoztassa azt; hogy felismerjük azt a jó és igaz gondolatot: van megváltónk, Jézus Krisztus személyében. Így indulhatunk el örömmel a nagyhét felé. Úgy, hogy a szenvedés ne lesújtson, hanem felemeljen bennünket, és eljuttasson a feltámadás nagy-nagy ünnepéhez, húsvét napjához.

Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita imáját követően Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök beszéde hangzott el.

A nagyhétről Márton Áron székely püspök elmélkedését idézte, aki azt mondta: Jézus akkor is eljött volna erre a világra, ha nem történt volna meg az első bűn, hogy az ember megszokja Isten közelségét.

Isten egészen közel akar jönni hozzánk, csak még nem vesszük észre. Azt gondoljuk, amikor hordozzuk keresztjeinket, Isten elhagyott bennünket.

Amikor végigjárjuk a keresztutat, rádöbbenhetünk arra, hogy Isten szeret bennünket, hogy Jézus nem a semmiből látott meg bennünket, hanem a szeretetével. Vállalta értünk az áldozatot, s

meghívott bennünket, hogy vele együtt járjuk mi is személyes életutunkat, mely sokszor keresztútnak tűnik, de tudnunk kell azt, hogy üdvösségünk történik.

Palánki Ferenc megyéspüspök itt is felidézte Zelk Zoltán gondolatait, hozzátéve: amikor végigjárjuk lélekben Jézus keresztútját, járjunk Isten oldalán. Gondoljunk a sebeinkre, de gondoljuk a szeretetre, és gondoljunk azokra is, akik sokkal nagyobb terheket hordoznak.

A főpásztor arról is szót ejtett, hogy XIV. Leó pápa azt mondta a virágvasárnapi szentmise prédikációjában, hogy amikor ránézünk a megfeszített Krisztusra, eszünkbe kell hogy jussanak mindazok, akik most szenvednek a világban a háború, a gőg, a gonoszság miatt. „Imádkozzunk ebben a mostani együttlétünkben, közösségünkben a békéért, a háborúk megszüntetéséért, azért, hogy az emberek rádöbbenjenek arra, hogy csak együtt üdvözülhetünk” – kérte az egybegyűlteket a főpásztor.

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

