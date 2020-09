Vecsernyével indította a tanévet a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola

A vecsernye után Véghseő Tamás, a főiskola rektora mondott ünnepi beszédet. Megemlékezve a főiskola hetven évvel ezelőtti indulásáról, Dudás Miklós alapító püspök helyzetéről és tettéről elmélkedett, aki az akkori vallásellenes, ateista időszakban, a kilátástalanság és jövőtlenség idején is a jövőt építette. Őt igazolja, hogy a hittudományi főiskola azóta is betölti hivatását – mondta Véghseő Tamás.

A jelen helyzetre és az ünnepre utalva a következő gondolatokkal zárta beszédét a főiskola rektora: „In cruce salus – A keresztben van a mi üdvösségünk. És Krisztus Urunk Szent Keresztje a Golgota ormán áll. Fel kell menni az emelkedőn. Bármennyire is meredek, bármennyire is nehéz, bármennyire is csábít a lefelé vezető út, a kereszt és benne az üdvösség – a krízis egyedüli jó megoldása – odafent van.”

Mivel a járványügyi helyzetben nem kerülhetett sor az arany-, gyémánt- és vasdiplomák átadására, Véghseő Tamás rektor a beszéde után felsorolta az ünnepeltek nevét.

Az ötven évvel ezelőtt végzett Szarka József atya aranydiplomát, a hatvan évvel ezelőtt tanulmányait befejező Szalka Béla atya gyémántdiplomát, a 65 évvel ezelőtt végzett Járási János, Keresztes Szilárd, Obbágy Miklós és Virányi György pedig vasdiplomát vehetnek át.

A Szent Atanáz-díj átadására szintén jelképesen került sor idén – a díjazott Bohács Béla emeritus professzor.

Ezt követően felolvasták a 2020/21-es tanév intézményi ösztöndíjnyerteseinek névsorát, amely ITT található.

Az ünnepi esemény végén Szocska Ábel püspök méltatta az arany-, gyémánt- és vasdiplomásokat, illetve a díjazottakat.

Forrás és fotó: Nyíregyházi Egyházmegye; Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola



