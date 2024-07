Véget ért az első piarista tartományi tehetségtábor

A táborba Kecskemétről, Nagykanizsáról, Mosonmagyaróvárról, Vácról és Budapestről érkeztek a 10. évfolyamot most befejező diákok, és voltak vendéghallgatók is a Szent Margit és a Patrona Hungariae Gimnáziumból. A tábor megvalósulását segítették a StartTanár programban részt vevő tanárjelöltek is.

A diákok három szekcióba jelentkezhettek: matematika-fizika, biológia-kémia, magyar-történelem. Természetesen a tantárgyi foglalkozásokon kívül sok más esemény is zajlott a táborban: csapatépítő foglalkozások, sportjátékok, akadályverseny a Budai Várban, önismereti óra, imaóra, academic writing fejlesztés.

Ízelítő a témákból:

„Matekkal komplexen” – Ladányi Andrea (Szeged)

„Szellent-e akkorát az elefánt, amekkorát a tehén böfög?” – Filipszki László (Budapest)

„Hozzányúlni szabad! Kémiai kísérletek testközelből” – Gelencsér László (Budapest)

„A magyar történetírás boszorkánykonyhájában” – Balla János SchP (Vác)

„Mi történik egy művel, ha átlép az országhatáron? Fordítások, átdolgozások, nyelvi és kulturális ütközetek” – Acél Zsolt SchP (Budapest)

„A hagyomány épülése és bontása – Horatius, Berzsenyi Dániel, Petri György” – Posta István (Budapest)

„Matematikai modellezés” – Bottka Benedek (Budapest)

„Életünk: a kémia” – Bartusz Péter (Szeged)

„Ennivaló dualizmus” – Lakatos Máté (Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium)

„Biológiai gyakorlatok: ozmózis, enzimek” – Müllner Erzsébet (Budapest)

„A hang – érdekességek, a hangszerek hangja” – Rácz László (Szeged)

„1 út, 11 találkozás, 22 rokon” – Szabó Gábor SchP (Nagykanizsa)

„A végtelen – A rész vajon mindig kevesebb, mint az egész?” – Kokaveczné Bánki Judit (Szeged)

