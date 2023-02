Véget ért a papok 15. teremfoci-Európa-bajnoksága Temesváron

Ez a bajnokság sem elsősorban a verseny-, sokkal inkább a csapatszellemről, a nemzetközi kapcsolatok ápolásáról és a közösségi, keresztényi együttműködés megéléséről szólt. A győztesnek járó kupát a lengyel papok csapata vihette haza, a magyar lelkipásztorok a 7. helyen végeztek.

A bolgár személyi plébánia Notre Dame-templomában február 13-án, hétfőn püspöki szentmisével nyitották meg az Európa-bajnokságot. A játékosokat nagy izgalommal várták a temesvári bolgár közösség tagjai, akik több napon át készültek a mintegy 220 lelkipásztor fogadására. A résztvevők körmenetben érkeztek a temesvár-józsefvárosi plébániatemplomból a Notre Dame-templomhoz. A szentmisét Pál József Csaba megyéspüspök celebrálta, szentbeszédet angol és olasz nyelven Kiss-Rigó László szeged-csanádi főpásztor mondott. A szentmise kezdetén Pál József Csaba felolvasta Ferenc pápa üdvözlő levelét, amelyet a temesvári főpásztorhoz és az összes résztvevőhöz címzett az Eb alkalmából.

Mindkét püspök közvetlen hangon üdvözölte Albánia, Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Csehország, Horvátország, Magyarország, Olaszország, Kazahsztán, Koszovó, Montenegró, Lengyelország, Portugália, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia és Románia papjait, akik úgy döntöttek, hogy részt vesznek ezen a szép versenyen. A csapatok tagjai nem csupán a futball szeretetéről és labdavezetési készségeikről tettek tanúbizonyságot, hanem arról is, hogy annak ellenére, hogy a futballpályán valódi versenyszellem uralkodik, valójában egyetlen csapatot alkotnak: ők Isten és az emberek szolgálatára felszentelt lelkipásztorok nagy családjának tagjai.

A közösség és a sportszerű játék szellemének fontosságát hangsúlyozta szentbeszédében Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök is, aki a 2016-os labdarúgó-Európa-bajnokságon szerzett szép élményét osztotta meg a jelenlévőkkel, amikor a Magyarország–Portugália mérkőzés előtt imát vezetett a lyoni Szent János-székesegyházban.

A szentmise végén Gheorghe Nacov, a Bánsági Bolgár Szövetség parlamenti képviselője a közösség nevében üdvözölte a jelenlévőket, és sok sikert kívánt minden csapatnak.

A második napon kezdődtek meg ténylegesen a teremlabdarúgó-bajnokság mérkőzései, a négy csoport találkozóit a temesvári Nyugati Egyetem Oituz utcai sportcsarnokában és a Constantin Jude Sportcsarnokban (Olimpia csarnok) játszották.

A verseny kezdete előtt az egybegyűlt papok a temesvár-gyárvárosi Millenniumi templomban szentmisén koncelebráltak, amelynek főcelebránsa Pál József Csaba volt. A Constantin Jude sportcsarnokban játszott első mérkőzésen Románia és Szlovákia csapata lépett pályára. Az első gólt a házigazda Románia csapata szerezte, a mérkőzés 2–2-es döntetlennel zárult.

A papi futsal-Eb harmadik napján a csapatok a máriaradnai kegyhelyre látogattak, természetesen a bazilikában közösen szentmisét is bemutattak. A liturgia főcelebránsa Kovács Gergely gyulafehérvári érsek volt, aki bevezetőjében örömét fejezte ki, hogy ennyi sportbarát oltártestvérrel találkozhatott. Szentbeszédében a gyulafehérvári érsek a II. Vatikáni Zsinat Gaudium et spes – Az Egyház a mai világban kezdetű konstitúciójából idézett: „Használja is fel mindenki helyesen a szabad időt a kikapcsolódásra, lelki és testi egészségének növelésére. Erre való a kedvtelésből végzett foglalatosság és ismeretszerzés, idegen tájak felkeresése (turizmus), amely tágítja az ember látókörét és egymás megismerésével gazdagítja az embereket; továbbá a sport és a sportrendezvények, amelyek megkönnyítik az egyén és a közösség lelki egyensúlyának megőrzését és testvéries kapcsolatokat hoznak létre minden rendű és rangú, bármely nemzethez tartozó és különböző fajú emberek között. A keresztények tehát vegyenek részt a kultúrának korunkra jellemző megnyilatkozásaiban és tömegmozgalmaiban, hogy azokat emberies és keresztény szellem hassa át.” (61).

A szentmise után a bajnokságban részt vevő papok megtekinthették a máriaradnai ferences kolostor múzeumát.

A teremfoci-Európa-bajnokság utolsó napján a részt vevő papok a temesvár-erzsébetvárosi Jézus Szentséges Szíve-plébániatemplomban koncelebráltak a szentmisén. A főcelebráns Aurel Percă bukaresti érsek és metropolita volt. Bevezetőjében Pál József Csaba temesvári megyéspüspök üdvözölte a bukaresti főegyházmegye főpásztorát, majd a külföldről érkezett papoknak bemutatta a plébániatemplomot, valamint a romániai római katolikus és görögkatolikus egyházmegyék felosztását. A bukaresti metropolita érsek olasz nyelven mondott szentbeszédet.

A szentmisét követően zajlottak az első három helyért a mérkőzések a Constantin Jude Sportcsarnokban.

A döntő előtt a temesvári ortodox papok csapata és a több európai országból érkezett római katolikus és görögkatolikus papokból álló Old Boys csapat mérkőzött meg egymással. Utóbbiak kapusa Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök volt.

Ezt követően a mérkőzések eredményei alapján kialakult a végső sorrend: a harmadik helyre a bosznia-hercegovinai csapat került, a negyedik Szlovákia lett, a döntő mérkőzést pedig a lengyel csapat nyerte Portugália ellen. A Román Sportklub honlapjának tájékoztatása szerint a további helyezések a következők: Horvátország, Románia, Magyarország, Koszovó, Szlovénia, Ausztria, Olaszország, Kazahsztán, Albánia, Csehország, Szerbia és Montenegró.

A gólkirály címet Andre Meireles szerezte meg (Portugália, 8 gól), a legjobb kapus Damian Stala (Lengyelország), a legtechnikásabb játékos (MVP) Josip Papak (Bosznia-Hercegovina) lett. A fair play-díjat a Cseh Köztársaság csapata érdemelte ki. A díjakat Pál József Csaba megyéspüspök nyújtotta át a résztvevőknek.

„Azt kívánom nektek, hogy legyetek csapatjátékosok; ez nemcsak a sporteredmények eléréséhez fontos, hanem ahhoz is, hogy Egyházként járjunk együtt” – buzdította Ferenc pápa levelében a labdarúgást kedvelő papokat és szerzeteseket, akiknek sikerült igazi ünneppé változtatniuk a futsalbajnokság négy napját.

Forrás és fotó: Temesvári Római Katolikus Egyházmegye/Romkat.ro

Magyar Kurír