Véget ért a Rimini Meeting

2021-ben is sikerrel zárult a Rimini Meeting. 1700 önkéntes szervező munkája tette lehetővé, hogy a 20 országot képviselő 85 ezer látogató és a 250 ezer virtuális résztvevő körüljárja az esemény fő témáját: „A bátorság, hogy azt mondjam, én”. Mindez 75 konferencia, 12 kiállítás, 15 előadás keretében történt a mintegy 110 ezer négyzetméteres Rimini Nemzetközi Vásártér területén, a járványügyi intézkedések szigorú betartása mellett.

Ferenc pápa a találkozóra küldött üzenetében párbeszédre és tanúságtételre buzdított annak érdekében, hogy a járvány utáni újraindulás sikeres legyen. A járvány okozta válságnál rosszabb csak az lehet, ha nem ragadjuk meg az abból fakadó lehetőségeket, figyelmeztetett a Szentatya. A Rimini Meetingen szavai meghallgatásra találtak, hasonlóan Sergio Mattarella olasz köztársasági elnök felhívásához, aki a közös jó érdekében a szabadság és a felelősségvállalás közötti kapcsolatra irányította a figyelmet.

A találkozón foglalkoztak a tragikus afganisztáni helyzettel is. Az egyik leglátogatottabb kiállítás pedig a Félelem nélkül élni egy bizonytalan helyzetben című tárlat volt, mely a posztmodern kultúra különböző aspektusait mutatta be egy multimediális folyamat során azzal a céllal, hogy a valódi hit felfedezésének és megtapasztalásának lehetőségét vetítse előre. Foglalkoztak az összejövetelen a demokrácia jövőjével is, a témát olasz vezető politikusok közreműködésével mélyíthették el a résztvevők.

Emmanuele Forlani, a Rimini Meeting Alapítvány elnöke nyilatkozata szerint a 2021-es találkozó megnyitotta az utat egy lehetséges és fenntartható újraindulás horizontja felé azzal, hogy a személyes felelősségvállalásra bátorított korunk nagy és nehéz kihívásai közepette.

Bemutatták a jövő évi Rimini Meeting fő témáját. 2022-ben augusztus 20. és 25. között rendezik meg a nemzetközi összejövetelt a „Szenvedély az ember iránt” mottó jegyében. A gondolat az 1985-ös Rimini Meetingen hangzott el a Comunione e Liberazione mozgalom alapítójától, Don Luigi Giussanitól.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír