Végső nyughelyére helyezték Tiszteletreméltó Carlo Crespi Croci földi maradványait Ecuadorban

Az áthelyezést kísérő eucharisztikus ünnepségen Marcos Pérez Caicedo cuencai érsek elnökölt, és részt vettek rajta a Szalézi Család tagjai, az egyházi és közéleti vezetők, valamint számos hívő, akik azért gyűltek össze, hogy végleges helyére kísérjék a „szegények apostolát”.

Bosco Szent János liturgikus ünnepének keretében tartott szertartás különleges jelentőséggel bírt az ecuadori Jézus Szent Szíve Tartomány számára azért is, mivel a szentmise keretében tette le örökfogadalmát Edin Oswaldo Villamar Franco, aki így véglegesen és egész életére Istennek, az Egyház szolgálatának és a szalézi missziónak szentelte magát.

A szentmise után Marcelo Farfán, az ecuadori szaléziak tartományfőnöke a boldoggá avatásért felelős bizottsággal együtt bemutatta az érseknek Tiszteletreméltó Carlo Crespi Croci atya földi maradványait, amelyek több mint negyven éven át cuencai temetőben nyugodtak.

Pérez Caicedo érsek fogadta a maradványokat, majd körmenetben az új kápolnába vitték. Sok hívő könnyek között közelítette meg a koporsót, rózsafüzéreket, szentképeket és fényképeket helyeztek rá, és a tiszteletreméltó szalézi pap közbenjárását kérték, miközben felidézték jóságát és együttérzését, különösen a leginkább rászorulók iránt.

Miután megérkeztek a kápolnához, ünnepélyesen megáldották azt. Ezt követően az érsek elhelyezte a földi maradványokat az erre kialakított urnafülkében. Hangsúlyozta, hogy a szentségnek helye van a közösség életében, és hogy a Tiszteletreméltó Crespi atya tanúságtétele továbbra is éltetni fogja a hívő nép hitét.

A szertartás egy közösségi hálaadó imával zárult, amelyben Crespi atya életére emlékeztek, amely élet teljes mértékben az evangélium hirdetésének, a szegények szolgálatának és a fiatalok kísérésének volt szentelve.

Ezzel az eseménnyel az ecuadori Szalézi Család megerősítette Tiszteletreméltó Carlo Crespi Croci atya és a Segítő Szűz Mária-kegyhely közötti mély lelki köteléket, egyúttal Cuenca városának és az Egyháznak egy olyan imádságos helyet adott, amely a híveket a Crespi atya közbenjárásának kérésére hívja, és erősíti bennük a reményt, hogy hamarosan oltárra emelik a „szegények apostolát”.

Forrás és fotó: infoans.org/Szaléziak.HU

