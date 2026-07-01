Venezuelai plébános: A földrengés után hatalmas a kétségbeesés, minden segítségre szükség van

Venezuelában a föld továbbra is reng: június 29-én az utórengések Caracas és La Guaira között – a június 25-i földrengés epicentrumában – megsokszorozódtak, elérve a 4.5-ös magnitúdót. „A főhajó tetőszerkezete teljesen beomlott, és a párhuzamos mellékhajó tetőszerkezetének egy része is. Ugyanígy, az egyik torony, ahol a harang található, gyakorlatilag bizonytalanul lóg, és bármelyik pillanatban leomolhat” – a San José de Ñaraulí templom plébánosa – Caracas észak-középső zónájában, az Avila-hegy lábánál –, attól tart, hogy előbb-utóbb minden összeomlik. „Itt a városban – meséli a vatikáni médiának Luis Antonio García Thomas – nagy volt a pusztítás: sok ember meghalt, házak tucatjai rongálódtak meg.”

Félnek az emberek az utórengésektől

A plébános tudatában van a lakosság körében eluralkodó kétségbeesésnek, és fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy a helyi Egyház azonnal mozgósította erőit, hogy az áldozatok segítségére siessen: »Továbbra is olyan egyházi közösség vagyunk, amely elébe megy az embereknek, támogatjuk egymást, jelen vagyunk«. Az elmúlt órák számos utórengése bonyolítja a mentési tevékenységeket: amikor egy 4-es magnitúdóhoz közeli vagy azt meghaladó rengés történik, az önkéntes csapatok abbahagyják az ásást, attól tartva, hogy a roskadozó épületek tovább omolhatnak, a hozzáférési utak pedig bizonytalanabbá válnak a táguló repedések miatt, amelyek azzal fenyegetnek, hogy mindent elnyelnek.

Összetett mentési műveletek

Élő embereket találni a romok alatt ilyen körülmények között egyre nehezebb, még ha nem is hiányoznak a „csodák”: mint az interjú reggelén La Guaira Macuto negyedében, ahol egy 12 éves fiút találtak meg sérülten a nehéz törmelék alatt. Öt teljes napig volt ott eltemetve. De a keresőmunka még hosszú és kimerítő, harcolni kell az idővel: a legfrissebb hivatalos mérlegek szerint legalább 50 ezer ember tűnt el, miközben a halottak eddig megerősített száma 1719.

Az Egyház az elsők közt segít

A venezuelai egyház nem vesztegette az időt, és a lakosság megsegítésére úgy döntött, létrehoz egy koordinációs kerekasztalt az anyagi és lelki segítségnyújtási akciók számára. A püspöki konferencia elnöke, Jesús González de Zárate Salas, a venezuelai Valencia érseke biztosított arról, hogy „az ország különböző egyházmegyéi és plébániái azonnal gyűjtőpontokká, az imádság tereivé és a támogatás helyeivé alakultak át”.

Támogatás La Guaira papságának

A főpásztor aggódik a la guairai papság helyzete miatt is, ahol a papok személyesen élték át a tragédiát, elszenvedve saját otthonaik, közeli munkatársaik és plébániai közösségeik tagjainak elvesztését. „Az egyik prioritásunk – tette hozzá – segíteni Isten népének az őrzőit saját sebeik begyógyításában, hogy továbbra is segítséget és vigaszt nyújthassanak közösségeiknek”.

Az otthonaikat vesztett emberek drámája

A helyzetet bonyolítja a belső menekültek számának növekedése is: 12 700 ember, akiket egyelőre olyan rögtönzött helyeken fogadnak be, mint sátortáborok, iskolák és tornatermek. Az UNHCR, az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztossága előkészítette a túlélőkészletek, matracok, takarók kiosztását. De nincs elég. Az ENSZ szervezete tudatta, hogy a Venezuelát támogató terv alulfinanszírozott, kérte a nemzetközi adományozókat, hogy a lehető leghamarabb avatkozzanak be: „Új hozzájárulások nélkül nehéz lesz biztosítani a szükséglakásokat, a védelmet és az asszisztenciát a menekült családoknak”.

Összeomló egészségügy

Az ország egészségügyi rendszere továbbra is válságban van. Legalább három nagy kórházat rongált meg a földrengés, ezek részben használhatatlanná váltak; a többi kórház sürgősségi osztályai túlzsúfoltak; az epicentrum területén még orvosokból és ápolókból is hiány van. Eközben a vízhiány, amely a vízvezetékek megrongálódásából adódik, gyomor- és bélhurut, kiszáradás terjedését okozza, különösen a gyermekek és az idősek körében, valamint az élelmiszerek szennyeződését és a bélbetegségek növekedését a befogadó táborokban.

Forrás: Vatican News olasz nyelvű szerkesztősége

Fotó: Afp

Thullner Zsuzsanna/Magyar Kurír