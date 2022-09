Veni Sancte a mosonmagyaróvári piaristáknál

Zsódi Viktor igazgató atya homíliájában idézte Fodor Ákos Axióma című haikuját: „morális örök- / mozgó: amit nem emelsz / - szüntelen – süllyed”, majd hangsúlyozta, hogy Kalazanci Szent József iskolája „gyógyító orvosság volt a rossz ellenében”, ahogyan arról a rendalapító is vallott. A most kezdődő tanévben nekünk is gyógyszerré kell válnunk egymás számára és a világ számára is azzal, hogy együttérző szívvel vagyunk érzékenyek mások iránt, hogy gyakoroljuk a szolidaritást és közösségi emberként aktívan együttműködünk egymással, valamint felelősségteljesen, kreatívan és mértékletesen éljük életünket.

A szentmise után Radnics Zoltán piarista házfőnök atya áldotta meg az alsósok udvarán megújított játszóvárat, amelyet a szülők és az öregdiákok adományaiból készíttetett az iskola.

Forrás és fotó: Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda Mosonmagyaróvár

