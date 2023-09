Veni Sancte szentmisét, őszi terményáldást és családi napot szervezett a pécsi horvát referatúra

Az intézmény vezetője, Sárosácz Mihály köszöntötte a gyerekeket és röviden bemutatta az Esze Tamás utcában található kulturális létesítményt. Ezután Mit jelent ministránsnak lenni? címmel kiselőadás hangzott el, majd Tóth György görcsönyi hitoktató tett fel kérdéseket.

A következő helyszín a pécsi székesegyház volt, ahol az idegenvezetés után megcsodálták a festményeket, a bibliai jeleneteket, az aranyozást, a dóm méreteit, megnézték a szentélyt és mindannyian felmentek a toronyba, ahonnan jó időben a horvát Papuk-hegységig is ellátni. A történelmet kedvelők sok érdekes és értékes információval gazdagodva mentek át a Magtár Rendezvényközpontba, ahol a Festöde program keretén belül kerámiákat színeztek, amit haza is lehetett vinni. A következő helyszín újból a Horvát Klub volt, ahol a gyerekek megtanultak egy éneket, amit a 16 órakor kezdődő szentmisén az áldoztatás közben el is énekeltek.

A szentmisét Barics Gábriel atya celebrálta, aki a szőlőmunkásokról szóló evangéliumi részt (Mt 20,1–16) magyarázva elmondta: „Fontos, hogy figyeljük az időt, és tudatosan ne vesztegessük az időt tétlenséggel. Talán ez a példabeszéd félreérthető lehet egyesek számára és azt gondolhatják, hogy íme, Istentől mindenki egyforma fizetséget kap, tehát akkor minek törjük magunkat még fiatalon Isten parancsai szerint élni, imádkozni, templomba járni, majd amikor megöregszünk, akkor ráérünk, mintha az imádság és a templomba járás az öregeknek lenne a szórakozása, a fiatalnak pedig semmi szüksége sincs rá.

Pedig épp a fiataloknak lenne szükségük rá, hogy életüket megalapozzák a hit szikláján, hogy kibírják az élet nehézségeit. Aztán a fiatal szülőknek is szükségük lenne rá, ha erőt kérnének Istentől, hogy gyermekeiket bölcsen tudják fölnevelni, hogy ne rontsák el nevelésüket azzal, hogy elkényeztetik őket azzal, hogy mindenáron mindent meg akarnak nekik adni.”

A szentmise énekes szolgálatát, mint minden alkalommal, az August Senoa Asszonykórus tagjai adták Cseh László orgonakíséretével. A szentmise zárásaként Barics Gábriel atya megszentelte az oltár előtt ízlésesen elhelyezett terményeket, illetve az iskolatáskákat, sok sikert, jó tanulást, kitartást és szorgalmat kívánt tulajdonosainak.

A horvát misék koordinátora, Vélin Veszna tájékoztatta a jelenlevőket, hogy mindenkit szeretettel várnak a közelmúltban felújított Mária-kegyhelyen, Máriakéménden október 7-én tartandó horvát búcsúra, ahova a Pécsi Horvát Önkormányzat támogatásával különjáratot indítanak Pécsről.

Forrás: Pécsi Egyházmegye Horvát Referatúra

Fotó: Kollár Ákos

Magyar Kurír