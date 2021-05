Veres András pünkösdvasárnap: A hit képes legyőzni bennünk a félelmet

A főpásztor a délelőtt 10 órakor tartott szentmise keretében a Győr-Belváros plébániához tartozókat, majd délután 15 órakor a Prohászka Ottokár Iskolaközpont tanulóit részesítette a bérmálás szentségében.

Veres András szentbeszédében a pünkösdvasárnapi evangéliumi részletet (Jn 20,19-23) idézve rávilágított arra, hogy miként az apostolok a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót, mert félelem tartotta fogva a szívüket; úgy emberi életünk egészét is végig kísérik a különféle félelmek.

Jézus kortársai is egyszerre éltek át félelmet és megrendültséget a Mester csodatetteit látva, amelyek napjainkban is megtörténnek; elég, ha csak a közelmúlt néhány csodás gyógyulás eseményeire gondolunk.

A hit képes legyőzni bennünk a félelmet, és képes felébreszteni az Istenre való ráhagyatkozásnak az örömét.

Az apostoloknak is nagy szükségük volt a Lélek megerősítő erejére, hiszen egyszerű emberek lévén elképzelhetetlenül nagy feladatnak érezték az Evangélium hirdetésére vonatkozó kérését: Menjetek el az egész világra …”.

Veres András megyéspüspök a bérmálkozók figyelmét arra hívta fel, hogy

az Egyháznak és minden embernek egyenként is nagy szüksége van a Szentlélek megerősítő ajándékára.

Már csak azért is, mert a hitben való növekedésnek óriási változásai vannak – fogalmazott a főpásztor, aláhúzva, nem kell megijedni attól, ha hitbeli kérdések fogalmazódnak meg bennünk, hiszen addig élő a hit, amíg kérdéseink vannak.

„Mindnyájatoknak szüksége van arra, hogy a hitben növekedve eljussatok arra a minőségi változásra, amit – reményeink szerint – a bérmálás jelenthet számotokra. Most, a bérmálkozás alkalmával, nektek személyesen kell döntést hoznotok, hogy ti Krisztus útján kívántok járni. Ez nem lesz mindig könnyű, hiszen a mai világban a hitetek és bátorságotok folyamatosan próbára lesz téve. Éppen ezért mindnyájunknak állandóan kérni kell a Lélek erejét, hogy mindig hűségesek maradhassunk a krisztusi hitben. Gondoljatok a pünkösdi nyelvcsodára, amely ma leginkább azt jelenti, hogy minél több hitvalló, keresztény emberre van szükség, hiszen a hitvallás, a tanúságtétel nyelvét mindenki érti.

A példák, a tanúságtételek mindenkit megszólítanak. Azért imádkozom ebben a szentmisében, hogy ti, akik ma elnyeritek a Lélek ajándékait, készek és képesek legyetek életetek egész folyamán kitartani hűségesen a hitben. Az életetek, a saját boldogságotok is múlik azon, hogy a Teremtő útján tudtok-e maradni. Adja Isten, hogy a Lélek mindig, bármilyen körülmények közé kerültök is, erősítsen meg benneteket abban, hogy nincs más út, csak Isten útja!” – zárta prédikációját a bérmálkozókhoz külön is szólva Veres András megyéspüspök.

Forrás: Győri Egyházmegye



Fotó: Németh Péter



Magyar Kurír