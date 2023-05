Veres András püspök: A mai pünkösd az Egyház újjászületésének a napja

A szentmise elején Böcskei Győző, a Győri Esperesi Kerület esperese, a székesegyház plébánosa köszöntötte a főpásztort, áldását kérve a bérmálkozókra.

Veres András püspök a bérmálás szentségét felvevők és hozzátartozóik köszöntése után emlékeztetett: pünkösd az Egyház születésének ünnepe. „Egy régi mondás szerint:

nem lehet Isten gyermeke az, akinek az Egyház nem anyja. A jelenlévőknek, mindenkinek az Egyház anyja, ezért Isten gyermekeinek vallhatjuk magunkat.”

A győri megyéspüspök felhívta a figyelmet arra, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia rendelkezése szerint a mai vasárnaptól kezdődően bevezetik az új Római misekönyv használatát a liturgiában.

A szentírási részek felolvasása után Böcskei Győző bemutatta a bérmálkozókat a főpásztornak, és kérte számukra a bérmálás szentségének kiszolgáltatását.

Homíliájában Veres András püspök emlékeztetett: pünkösd a húsvéti időszak lezárása, amikor Krisztus ígérete szerint elérkezett a Szentlélek. Az ünnep egyben az Egyház születésnapja is, nekünk, ma élő keresztényeknek pedig az Egyház újjászületésének napja lehet.

Ferenc pápa így fogalmaz: „Az Egyház folyton megfiatalodik.” Egyrészt mindig születnek új tagok, akik a keresztség által megfiatalítják az egyházi közösséget, valamint az Egyház megfiatalodik új reményei, a bérmálkozók által is, akik elköteleződve Krisztus és az ő Egyháza mellett, készek arra, hogy Isten országát a világban terjesszék és tanúságot tegyenek róla.

Mindnyájunknak, a már korábban megbérmálkozottaknak feladata, hogy megújuljunk a bérmálás szentségének ajándékaiban és felszítsuk a Lélek ajándékainak tüzét a szívünkben – hangsúlyozta Veres András püspök. Az Egyház allegóriájaként a főpásztor Michelangelo Piéta-szobrát említette, amelyet a művész tudatosan úgy formált meg, hogy egy érett női testet egy nagyon fiatal női arccal ábrázolta. Vagyis a Piéta-szobor megjelenítette Egyház egyszerre idős és fiatal is.

Az Egyház rajtatok keresztül akar megfiatalodni – hangsúlyozta a bérmálkozókhoz fordulva a megyéspüspök. Pál apostol tanítására utalva arra hívta fel a figyelmet, hogy nem szabad hasonulnunk a Krisztustól elfordult világhoz, hanem új életet kell élnünk. Életünket csakis Krisztushoz ragaszkodva, Krisztusban újíthatjuk meg a bűnbánat és a szentségek által.

Isten nem kiragadni akar minket a világból, hanem azért helyez oda, hogy az evangéliumból fakadó cselekedeteink által megszenteljük azt. Nem lehetetlen feladat.

Mindenütt lehet egy kis tüzet gyújtani az evangélium üzenetével, mindenhol ki lehet alakítani a szeretetnek azon közösségeit, akik képesek a világot jobbá formálni – fogalmazott Veres András püspök.

Emberi természetünkben benne van az istengyermeki élet értékrendje. Legyen valaki hívő, vagy hitetlen, Isten belénk oltotta a jó utáni vágyakozást. Ugyanis mindenki csak akkor jut el létének kiteljesedésére, amikor azzá válik, amivé a Teremtő őt megalkotta. Ezért

minden jóra vágyódásunk abból fakad, hogy Isten teremtményei és gyermekei vagyunk. Még bűneink is arról tanúskodnak, hogy van egy jobb, egy szebb világ.

Gondoljunk a házastársak válására, vagy a függőségekben szenvedőkre. Azért menekülnek, azért nyúlnak szerekhez, mert elégedetlenek mostani helyzetükkel, s úgy vélik, hogy van ennél jobb. Pedig ha a bűneinkből, a szeretetlenségeinkből újjá tudnánk születni, akkor újrakezdhető, elérhető lenne az a boldog élet, amelyre vágyakozunk.

A mai nap legyen a Lélekben való újulásunk napja, amely az Egyház újjászületésének is a napja lehet – emelte ki a főpásztor. – Nem elég csupán emlékeznünk a Lélek eljövetelére; készségesnek kell lennünk arra, hogy Isten Szent Lelkét befogadva akarjuk is az életünket általa szebbé, jobbá tenni. Vallásos életünk megújulását is szolgálhatja pünkösd ünnepe, amiben a Lélek hathatósan segít.

A megyéspüspök a Lélek bennünk való működését Jeruzsálemi Szent Cirill megfigyeléséhez hasonlította, aki megállapította, hogy a víz mindig a növény igényeihez igazodik, és növényenként máshogy jut el annak legmegfelelőbb felhasználására.

A Lélek tehát a vízhez hasonlóan alkalmazkodik élethelyzetünkhöz, korunkhoz, hivatásunkhoz, és ezáltal formál minket Isten gyermekeivé.

„Azt kívánom, kedves bérmálkozók, hogy mindnyájan, akik ma részesültök a bérmálás szentségében, életetekkel akarjátok és tudjatok is tanúságot tenni arról, hogy elnyertétek a Lélek ajándékait!” – mondta a főpásztor.

„A Lélek ajándékait pedig ki-ki azért kapja, hogy használjon vele” (1Kor 12,7) – idézett Pál apostol leveléből a győri megyéspüspök. Hozzátette: „Azáltal leszünk a Lélek ajándékaival mi is boldogok, ha mások életét boldoggá akarjuk alakítani velük. Kívánom, hogy ez mindnyájunknak legalább egy picit jobban sikerüljön, mint eddig!”

A szentbeszédet követően Veres András püspök kiszolgáltatta a bérmálás szentségét.

Forrás: Győri Egyházmegye



Fotó: Ábrahám Kitti



Magyar Kurír