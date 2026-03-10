Veszprémben folytatódott a bérmálásra készülő fiatalok régiós találkozója

Az eseménynek a Padányi Katolikus Iskola adott helyet.

A napot Csernai Balázs pasztorális referens atya köszöntője nyitotta meg, aki a forrás kérdésére irányította a fiatalok figyelmét: „Hol van az a forrás, amiből mindaz fakad, amiért elmondhatjuk, hogy jó nekem? Van valaki, aki meg akar ajándékozni, aki maga a jóság, és aki a maga jóságával akar betölteni bennünket.”

A találkozó kezdetén Udvardy György érsek köszöntötte a jelenlévőket. Mint mondta, sokan várták ezt az alkalmat: papok, hitoktatók, a szervezők és a dicsőítő szolgálatot végzők egyaránt. A mostani találkozó már a harmadik ilyen alkalom volt a nagyböjti időszakban, melyeken összesen közel ezer fiatal vett részt. Veszprémben több mint négyszázan gyűltek össze, ami jól mutatja, milyen sokan készülnek a bérmálás szentségének ünneplésére az egyházmegyében.

Az érsek hangsúlyozta: nem csupán a számok miatt örömteli ez a találkozás, hanem azért, mert minden egyes jelenlévő fiatal személyesen fontos az Egyház számára. Arra hívta a fiatalokat, hogy gondolkodjanak el azon, mi zajlik bennük, amikor a bérmálásra készülnek. Vajon mit várnak ettől az ünneptől? Mi változik majd bennük a szentség felvétele után?

A bérmálás – fogalmazott – valódi kegyelmi esemény. Nem azért történik csoda, mert az ember hirtelen valaki teljesen mássá válik, hanem azért, mert a Szentlélek segíti abban, hogy növekedni, fejlődni tudjon és Krisztushoz hasonlóvá akarjon válni. A főpásztor arra is rámutatott: ezek a találkozók segítenek felismerni, hogy az Egyház élő közösség, amelyben a fiataloknak fontos helyük van.

Beszédében bizalommal fordult a fiatalok felé: az Egyház számít rájuk. Akkor is, ha saját gyengeségeikkel vagy bizonytalanságaikkal szembesülnek, hiszen mindannyian értékeket és ajándékokat hordoznak magukban. „Kincsesbányák vagytok” – mondta, utalva arra, hogy a fiatalokban rengeteg tehetség és lehetőség rejlik, amelyet a Szentlélek tovább gazdagíthat.

A találkozó célja így nem csupán a felkészítés, hanem az is, hogy segítsen a fiataloknak felismerni: az Egyház otthon számukra, ahol helyük van, ahol szolgálhatnak, és ahol közösen építhetik Krisztus közösségét.

Az érsek végül azt kívánta a jelenlévőknek, hogy ez a nap erősítse bennük az Egyházhoz tartozás örömét, és segítse őket abban, hogy bátran tekintsenek a jövőbe – olyan fiatalokként, akik készek hitükből fakadóan szolgálni és boldogan élni.

A programot a Rád Találtam Dicsőítő Csoport vezette – élén Sziráki Péterrel –, akik zenével, két nagyon mély tanúságtétellel és tanítással segítették a fiatalokat.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

