Vezetői napot tartottak a piarista tartományfőnökségen

A szakmai napot – spirituális kezdés után – Zsódi Viktor tartományfőnök nyitotta meg.

A délelőtt témája a piarista küldetés jövőjét vizsgáló kockázatelemzés és -kezelés volt. A felvázolt problémákat a jelenlévők vegyes csoportokban, saját szerepköreikből kiindulva vitatták meg.

A stratégiai célok kijelölésében nagy hangsúlyt kapott a piarista lelkiség közös megélése és annak a meggyőződésnek az erősítése, hogy a világi munkatársakat ugyanaz a kalazanciusi lelkület hívja meg a szolgálatra. Így a piarista nevelés jövőjét a világi munkatársakkal szoros szövetségben lehet elképzelni, az intézményekben szerzetesek és világiak valódi közösségeit létrehozva.

A jelenlét pedagógiájában a személyes figyelemmel, a kíséréssel és az elérhetőséggel olyan minőségi emberi kapcsolatokat kell a nevelő közösségnek kínálnia, amelyet a technológia – vagy akár a mesterséges intelligencia – nem tud pótolni. A minőségi klasszikus oktatás mellett a piarista nevelés egyenrangúan kezeli a nonformális nevelés tereit is.

A program a demográfiai trendek és a fiatalok mentálhigiénés helyzetének elemzésével folytatódott.

A közös ebéd után a közelgő generálisi vizitáció teendői adták a megbeszélés fő témáját. A nap zárásaként operatív megbeszélések zajlottak az igazgatók csoportjában, illetve most már külön a házfőnökök csoportjában is az aktuális feladatokról.

Forrás: Piarista Rend Magyar Tartománya

Szerző: Valaczka András

Fotó: Barlay Vince

Magyar Kurír