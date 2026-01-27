Vezetői napot tartottak a piarista tartományfőnökségen

A szakmai napot – spirituális kezdés után – Zsódi Viktor tartományfőnök nyitotta meg.
A délelőtt témája a piarista küldetés jövőjét vizsgáló kockázatelemzés és -kezelés volt. A felvázolt problémákat a jelenlévők vegyes csoportokban, saját szerepköreikből kiindulva vitatták meg.
A stratégiai célok kijelölésében nagy hangsúlyt kapott a piarista lelkiség közös megélése és annak a meggyőződésnek az erősítése, hogy a világi munkatársakat ugyanaz a kalazanciusi lelkület hívja meg a szolgálatra. Így a piarista nevelés jövőjét a világi munkatársakkal szoros szövetségben lehet elképzelni, az intézményekben szerzetesek és világiak valódi közösségeit létrehozva.
A jelenlét pedagógiájában a személyes figyelemmel, a kíséréssel és az elérhetőséggel olyan minőségi emberi kapcsolatokat kell a nevelő közösségnek kínálnia, amelyet a technológia – vagy akár a mesterséges intelligencia – nem tud pótolni. A minőségi klasszikus oktatás mellett a piarista nevelés egyenrangúan kezeli a nonformális nevelés tereit is.
A program a demográfiai trendek és a fiatalok mentálhigiénés helyzetének elemzésével folytatódott.
A közös ebéd után a közelgő generálisi vizitáció teendői adták a megbeszélés fő témáját. A nap zárásaként operatív megbeszélések zajlottak az igazgatók csoportjában, illetve most már külön a házfőnökök csoportjában is az aktuális feladatokról.
Forrás: Piarista Rend Magyar Tartománya
Szerző: Valaczka András
Fotó: Barlay Vince
Magyar Kurír
