Vezetőségi találkozóval és a gyermekvédelmi eredmények értékelésével zárták a tanévet a piaristák

Az elmúlt tanév értékelése mellett a következő időszak fontos, aktuális kérdései is napirendre kerültek. Köszöntőjében Zsódi Viktor tartományfőnök arra hívta a résztvevőket, hogy közösen szemléljék a „sziklát”, és mindazt, amit az elmúlt időszakban arra építettek. A szakmai munka mellett az együtt töltött idő, az esti közös vacsorák és kötetlen beszélgetések a közösség megerősítését is szolgálták.

A találkozó a szinodalitás jegyében zajlott. Zsódi Viktor tartományfőnök arra hívta fel a figyelmet, hogy erre a szemléletre ajándékként kell tekinteni.

„Bár időnként bizonytalanságot vagy félelmet ébreszthet, mégis nagy segítséget jelent abban, hogy gondolkodásunk érzékenyebben és hitelesebben tudjon kapcsolódni a valósághoz – fogalmazott. – A szinodális gondolkodás az Egyház egyértelmű iránymutatása, amely a piarista életben is meghatározó szemléletté és munkamódszerré vált, a rendi és a tartományi vezetés szintjén egyaránt. Ugyanakkor jóval több egy vezetési eszköznél: a közösségi lét alapvető módja. Lényege a közös meghallgatás, a közös megkülönböztetés és a közös küldetés keresése a Szentlélek vezetésével. A hangsúly a kapcsolatok minőségén, a szerzetesek és világi munkatársak együttműködésén, valamint azon van, hogy a felmerülő kérdésekre és konfliktusokra ne elhamarkodott döntésekkel, hanem párbeszéddel, imádsággal és türelmes meghallgatással keressük a választ.”

Zsódi Viktor tartományfőnök hangsúlyozta: a szinodális megközelítés a piarista hagyomány szerves része is. Kalazanci Szent József arra tanított, hogy mindenki véleménye értékes lehet, a közösségi döntéseknek pedig a közös megkülönböztetésből kell megszületniük. „Ez a szemlélet lehetővé teszi, hogy egy egyre inkább polarizált világban, a feszültségek és konfliktusok közepette is párbeszédben maradjunk, figyeljünk egymás érzéseire, és teret adjunk a kérdéseknek, a hozzászólásoknak, amelyek a problémák közös megoldásában is új távlatokat nyithatnak.”

Végül arra is felhívta a figyelmet, hogy „bár természetes vágyunk a nehézségek gyors megoldása, meg kell tanulnunk benne maradni a problémákban is: türelemmel, egymás elfogadásával és hordozásával”. Hangsúlyozta, hogy a kihívások nem egyszer s mindenkorra oldódnak meg, ezért fel kell készülni arra is, hogy időről időre újra megjelennek.

Az első szakmai blokkot az intézményvezetők rövid, lényegre törő beszámolói alkották. Az elmúlt tanév meghatározó eseményei mellett szó esett új kezdeményezésekről, bevált gyakorlatokról, stratégiai irányokról, sikerekről és büszkeségekről, ugyanakkor a résztvevők őszintén beszéltek a kihívásokról, veszteségekről és kudarcokról is. A délután így hiteles körképet adott a magyarországi piarista közösség sokszínű és szerteágazó valóságáról. A beszámolókat és az azok nyomán kibontakozó párbeszédet Forrás Lajos HR-vezető moderálta.

A második nap a mélyebb önreflexióra adott lehetőséget. Szabó László piarista atya vezetésével azt vizsgálták, hogyan tudnak tudatosan tenni önmagukért és munkatársaikért. „Mire van szükségünk, és mit tehetünk közösségeink érzelmi és pszichológiai biztonságának erősítéséért?” Ezekre a kérdésekre keresték a választ a résztvevők egyéni elmélkedés, kiscsoportos beszélgetések és plenáris megosztások során.

A záró blokkban Forrás Lajos vezetésével – szintén szinodális megközelítésben – a piarista karizma és küldetéstudat egyik alapvető kérdésével foglalkoztak: hogyan segíthető elő a szegények szolgálata és a társadalom peremén élők felé való nyitás; milyen akadályokkal szembesülhetnek, és milyen konkrét lépéseket tudnak – illetve vállalnak – annak érdekében, hogy a küldetés a mindennapi működésben is egyre inkább megvalósuljon. Az idő rövidsége miatt elsősorban a kérdések megfogalmazására és a közös gondolkodás elindítására volt lehetőség, számos kisebb, mégis kézzelfogható vállalás született.

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Június 30-án, a kétnapos évzáró vezetői értekezlet keretében került sor a Piarista Gyermekvédelmi Titkárság éves beszámolójára. E szervezet munkája a piarista nevelési-oktatási küldetés egyik meghatározó pillére. A gyermekek és fiatalok számára biztonságos, védelmet nyújtó környezet megteremtése és fenntartása a piarista intézmények alapvető feladata, amely folyamatos odafigyelést, tudatos fejlesztést és megelőző szemléletet igényel.

A titkárság vezetője, Tőzsér Pál piarista atya vezette fel a beszámolót az alapvető célkitűzések és főbb események ismertetésével. Ezt követően a titkárság tagjai bemutatták saját szakterületüknek eredményeit, tapasztalatait, valamint a következő időszakra tervezett fejlesztéseket és projekteket.

A Gyermekvédelmi Titkárság a 2025/26-os tanévben is folytatta a piarista gyermekvédelmi rendszer fejlesztését, az intézmények szakmai támogatását és a gyermekvédelmi szemlélet erősítését. Ebben egyszerre támaszkodott a hazai tapasztalatokra és a nemzetközi együttműködésekre: a madridi nemzetközi piarista gyermekvédelmi konferencián, valamint a katalán provincia szakmai látogatásán szerzett ismeretek több elemét is beépítette működésébe.

A tanév során magyar nyelven is megjelent a rend központi gyermekvédelmi keretdokumentuma, kiadásra kerültek a Piarista Védelmi Képzés füzetei, valamint megvalósult a Biztonságos Iskola programot támogató plakátkampány is.

A titkárság rendszeresen támogatta az intézményekben dolgozó segítő szakemberek munkáját: képzéseket, workshopokat és szakmai találkozókat szervezett, valamint együttműködött a rend más, a biztonságos és támogató nevelési környezetet szolgáló programjaival. A tanév fontos eredményei közé tartozott a krízis- és bullyingprotokollok, valamint a különböző korosztályok számára kidolgozott gyermekvédelmi tananyagok elkészítése.

Zsódi Viktor tartományfőnök az előadás végén köszönetét fejezte ki a rendtartomány nevében a titkárság munkatársainak egész éves erőfeszítéseiért.

Forrás és fotó: Piarista Rend Magyar Tartománya 1, 2

Magyar Kurír