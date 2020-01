Viczencz Ottó kapta a Pécsi Egyházmegye Winkler Mihály templomépítő plébánosról elnevezett díját

Udvardy György még 2018 októberében alapította meg pécsi megyéspüspökként a Winkler Mihály templomépítő plébánosról elnevezett díjat. Az elismerést alapító okirata szerint azok kaphatják, akik „szakmai tudásukkal, színvonalas munkájukkal és példamutató együttműködésükkel segítik az egyházmegye működéséhez szükséges infrastrukturális háttér megteremtését, valamint a hitünkről tanúságot tevő épületeink megőrzését”. Az apostoli kormányzó a Winkler-díjat ezúttal Viczencz Ottó tervezőnek ítélte oda, aki évek óta időt és energiát nem kímélve segíti a Pécsi Egyházmegye épülését-szépülését.

Viczencz Ottó 1983-ban a Pollack Mihály Műszaki Főiskolán, majd 1988-ban a Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett diplomát. Pályája során a katedrát is kipróbálta, évekig tanított a pécsi Pollack Mihály Főiskolán, de emellett 1991 óta saját tervezőirodát vezet. Eddigi munkái közül több jeles középület is kiemelhető, a teljesség igénye nélkül például a pécsi Hullámfürdő, a szentgotthárdi termálfürdő épülete, a hévízi postaépület, a bólyi Takarékbank vagy a villányi Wunderlich Pincészet Bortrezor és Látványpince épülete – hangzott el a díjazott méltatásában.

Megbízásai között számos egyházi épületfelújítás, fejlesztés is volt, többek között nevéhez fűződik a kozármislenyi Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővérei rend zárdatemplomának tervezése is.

A Winkler Mihály-díjra azonban nem az eddig felsorolt jeles tervezési feladatai, hanem a Pécsi Egyházmegye különböző épületeihez kapcsolódó kiválóan megvalósított tervezési munkái teszik méltóvá. Viczencz Ottó 2011 óta számos nagy léptékű és jelentős egyházmegyei beruházás tervezésében és megvalósításában töltött be fontos szerepet, melyek közül a legfontosabbak az alábbiak:

– a pécsi Püspöki Magtár átépítésének tervezése a KIMA Stúdióval együttműködve,

– a máriagyűdi kegyhely turisztikai fejlesztésének tervezése,

– a siklósi Szent Imre Katolikus Általános Iskola nyílászárócseréjének és energetikai korszerűsítésének tervezése,

– a Szent Mór Iskolaközpont felújításának és tornaterem-létesítésének tervezése,

– a szekszárdi Belvárosi templom homlokzatfelújításának tervezése,

– a szekszárdi Remete-kápolna felújítása, melynek terveit nívódíjjal jutalmazták,

– a bátai Szent Vér-templom felújításának, valamint a bátai kegyhely külső oltárának és a plébániaépület átépítésének tervezése,

– a Pécs, Janus Pannonius utca 8. szám alatti épület felújításának és könyvtárként történő átépítésének, valamint a pécsi Rózsakert és volt káptalani borozó felújításának tervezése,

– az alsószentmártoni Szent Márton Óvoda meglévő épületének részbeni felújítási és bővítési terve,

– a paksi Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium átalakításának, bővítésének és tornatermének tervezése,

– a paksi iskola (Kossuth utca 2.) alsó tagozatának korábban helyet adó épület óvodává történő átalakításának, bővítésének és parkolólétesítésének tervezése.

Viczencz Ottó nem csupán az általa elvégzett tervezői munka számossága miatt fontos és kedves partnere a Pécsi Egyházmegyének: az egyházi épületekhez való viszonyulása, hozzáállása és alázata is példaértékű. A tervezési feladatokhoz minden esetben kreatívan, konstruktívan áll hozzá, ügyelve a funkcionalitás, praktikum, észszerűség, jogszabályi megfelelőség és megvalósíthatóság, gazdaságosság bonyolult szempontrendszerére. Kiváló partnerré teszi őt az is, hogy a tervezési munkát mindig a vállalt határidőre teljesíti, és a kivitelezés időszakában szükséges tervezői művezetéshez kapcsolódó feladatait is gyorsan és hatékonyan oldja meg.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír