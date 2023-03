Videón mutatkozik be a Pécsi Egyházmegyei Könyvtár

Schmelczer-Pohánka Éva könyvtárvezetővel Pucz Péter újságíró, az egyesület alelnöke beszélgetett a bibliotéka és felújított épülete történetéről, továbbá a könyvtár gyűjteményeiről és „kincseiről”.

A beszélgetésben Schmelczer-Pohánka Éva történész, könyvtárvezető a Pécsi Egyházmegyei Könyvtár, illetve az annak helyet adó egykori kanonoki épület történetét mutatja be. A Pécsi Egyházmegyei Könyvtárban egyebek mellett olyan felbecsülhetetlen értékű dokumentumok találhatóak, mint például az 1499-ből származó Pécsi Missale, a legrégebbi fennmaradt pécsi misekönyv eredeti példánya.

Azonban nem csupán az archívum dokumentumállománya érdemel figyelmet: az épület bútorzatát is különleges tárgyak alkotják. Ez utóbbiak közül a pécsi ferences szerzetesek asztalosműhelyéből származó, 1771-ben készült apácarácsos könyvszekrények nem csupán hazai, de nemzetközi viszonylatban is kiemelkedően értékes műdarabok, de ugyanez igaz az emeleti főfolyosón megcsodálható, 18. századi faragott felolvasó szekrényre is.

A beszélgetés megtekinthető a Dél-dunántúli Történelmi és Sajtótörténeti Egyesület YouTube-csatornáján.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye

