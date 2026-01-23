Vince-napi áldás a gyulafehérvári érsekségi szőlősben

Szent Vince, a 4. század elején élt diakónus és vértanú azok közé a korai keresztény szentek közé tartozik, akiknek történelmi létezése bizonyos, mégis kevés adat maradt fenn életéről. Ünnepe január 22-én van. Ez a dátum tette időmeghatározó szentté. A szőlősgazdák évszázadok óta ezen a napon kérnek áldást a tőkékre és a munkára. Nevének népies értelmezése szerint vin cent, vagyis százszoros bor. Ezért tisztelik különösen Franciaországban, Elzászban, Dél-Németországban és Ausztriában is. A szőlőhegyek, vincellérek és borkereskedők patrónusa.

A szőlőmetszéshez kapcsolódó áldás arra emlékeztet, hogy a termés nem csak az emberi erőfeszítés eredménye.

Hagyományaink ápolása és az ezekhez való hűség alapvető része a gyulafehérvári érsekség szolgálatának. Ezt a folytonosságot erősíti az is, hogy 2026-ban a főegyházmegye szőlője újabb négy hektárral bővül. Ez egyszerre gazdasági felelősség és örökségvállalás. Ezzel a reménnyel és Isten áldásába vetett bizalommal indult az idei év is. Abban bíznak, hogy az érsekségi szőlős idén is bőséges és áldott termést hoz.

„Mindenható Isten, kérünk téged, áraszd ki áldásodat ezekre a fiatal hajtásokra és rügyekre. Áldd meg a napfényt és az esőt, hogy bőséges termést hozzanak. Add, hogy a föld gazdái mindig hálával gondoljanak adományaidra, és a megtermelt gyümölcsökön keresztül dicsőítsék neved.”

