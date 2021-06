Virtuális séta az esztergomi Ferences Szociális Otthonban

Szabó Zoltánné Mónika intézményvezető és Angyal Jeremiás ferences testvér fogadnak, akik érkezésemkor éppen egy vetítésre hívják össze az otthon lakóit. Ilyen közös program megszervezésére csak néhány hónapja van újra lehetőség, amióta az összes lakó és az összes dolgozó megkapta a koronavírus elleni védőoltását. Jeremiás testvér öt éve szolgál az otthonban – 2016-ban helyezte ide őt a rend akkori elöljárója –, Mónika pedig tizenöt éve dolgozik itt, jelenleg igazgatóként. Az intézmény az esztergomi ferences rendházzal és a Temesvári Pelbárt Ferences Gimnáziummal található egy épületegyüttesben. A csendes második emeleten egy kisebb kápolna is található, amely bár diákkápolna, de a rendházfőnök engedélyével az idősek is ide járhatnak imádkozni, fontos ugyanis, hogy a hitélet gyakorlása számukra is folyamatosan biztosítva legyen.

A vetítővásznon nem egy szokványos hollywoodi alkotás jelenik meg, hanem az ÉTA szövetség önkéntesei által készített videó: virtuális séta, amelyben Esztergom különböző helyszíneit járják végig a fiatalok. „Szeretettel köszöntjük a lakókat. Egy kis kirándulást teszünk a Kis-Dunánál és a nagy Dunánál is” – köszönnek be az önkéntesek az első képkockákon. Az idősek számára ez legalább olyan nagy élmény, mint egy egész estés játékfilm. „Azért nagyon fontos ez a vetítés, mert a lakók nagy része esztergomi születésű, és legtöbben még fel tudják idézni azokat a helyszíneket, amelyeket a kisfilmben látnak. Tehát ez nemcsak vizuális élmény, hanem egy közös visszaemlékezés is” – magyarázza Szabó Zoltánné Mónika.

Az ÉTA Országos Szövetség Diák Önkéntes és Közösségi Szolgálat programja által több mint három éve az esztergomi Montágh Imre-iskola diákjai is végeznek önkéntes munkát a Ferences Szociális Otthonban (FSZO). A fiatalok és a lakók a pandémia előtt számos közös foglalkozáson vettek részt – kézművesség, társasjátékozás, séta a Duna-parton, díszek készítése, tojásfestés, farsangi álarcosbál stb. –, de a járvány kitörése és a látogatási tilalom elrendelése óta csak egy-két alkalommal volt lehetőségük a személyes találkozásra. Néhányszor Skype-on is beszélgettek egymással, az önkéntesek pedig rajzokat küldtek a lakóknak. Nem sokkal később kitalálták, hogy a városi sétáikra, kirándulásaikra virtuálisan magukkal viszik az időseket, akik a számítógép és a vetítő segítségével velük tarthatnak…

Nemcsak az ÉTA szövetségen keresztül, hanem a szomszédos ferences gimnázium tanulói közül is érkeztek már önkéntesek az FSZO-ba. Baranyai Péter végzős tanulóként az otthonban teljesítette közösségi szolgálatát. Pontosabban: nem az otthonban, mert oda a járványidőszak alatt nem léphetett be, ezért az intézmény vezetőjével együtt gondolkodva különleges ötletük támadt. „Szabó Zoltánné Mónika felajánlotta nekünk – egy másik társammal együtt végeztük ezt a szolgálatot –, hogy készítsünk valamilyen filmet a lakóknak. Ekkor jött az ötlet, hogy virtuális tárlatvezetés legyen a projektünk, mivel édesanyám, Baranyainé Kontsek Ildikó az esztergomi Keresztény Múzeum igazgatója. De ha már hozzáfogtunk a munkához, nemcsak tárlatvezetést szerettünk volna, hanem valami különlegesebbet is…

Az otthon dolgozói már tavaly március óta gondolkodtak azon, hogy szeretnének kialakítani egy újfajta, biztonságos lehetőséget a találkozásra. Mire az őszi járványhullám elérte az intézményt, addigra már elkészült az az átlátszó üvegajtó, amely ezt lehetővé tette. Az idősek és a látogatók mikrofon segítségével az ajtó két oldalán beszélgethettek…

Forrás és fotó: Ferencesek.hu

