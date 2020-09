Vissza a munka világába – Hajléktalanokkal kötött együttműködési megállapodást a Karitász Győrben

A megállapodás részeként szeptember első felében két főt három munkanapon át foglalkoztattak Jánossomorján. A KESZI-vel folyamatos kapcsolatban álló hajléktalanok az egyházmegyei karitász felügyelete mellett kisebb házfelújítási, takarítási és kertrendezési munkákat végeztek, melyet napi fizetéssel és egy-egy meleg ebéddel honorált a szervezet. Emellett szeptember 15-én adományokat is szállítottak a KESZI mosonmagyaróvári hajléktalanok átmeneti szállására. Az intézményegység vezetője és a rászorulók örömmel fogadták a székeket, egy fém ágykeretet, valamint ágymatracokat, ágyneműket és törölközőket, melyek jelentősen javítják az éjszakára betérő hajléktalanok szálláskörülményeit.

A Győri Egyházmegyei Karitász nem csupán vallja, hanem tevékenysége révén meg is mutatja, hogy a segítés az adományozáson túl munkalehetőség teremtésével is lehetséges. Bizonyítja ezt, hogy megváltozott munkaképességű munkavállalóikat immár négy éve foglalkoztatják Győrben, illetve a fenti együttműködés is tanúskodik erről. Terveik szerint a jövőben szeretnének nyitni újabb társintézmények felé, köztük a győri Hajléktalanokat Segítő Szolgálat felé is.

Forrás és fotó: Győri Egyházmegyei Karitász

