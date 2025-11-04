Visszatalálás önmagunkhoz és Istenhez – Pázmányos lelkigyakorlatot tartottak Bakonybélben

Tizenöt hallgató érkezett a bakonybéli bencés monostorba október 27-én, hétfő délelőtt. A festői táj és erdőség, valamint a hely atmoszférája azonnal megérintett minket. Messze kerültünk a főváros zajától, és már-már szokatlan csend vett körül bennünket; minden feltétel adott volt ahhoz, hogy a ránk váró két napot kényelmesen tölthessük el.

Baán Izsák atya, bakonybéli perjel a rövid bemutatkozás után elmondta, a legfőbb cél az itt töltött idő alatt az, hogy közelebb kerülhessünk önmagunk legbensőbb részéhez, s ezáltal a transzcendenshez. Ehhez szervesen kapcsolódott a déli imaóra, a szentmise, valamint a kompletórium. Utóbbi különösen lélekemelő hatással volt a résztvevőkre: a megszólaltatott pszaltérium, a kivilágított szentély, az égő gyertyák, a közös ének, majd a színtiszta csillagos égbolt kémlelése olyan egységet alkotott, amellyel felejthetetlen spirituális élményt élhettünk át.

Az imádságok között közös elmélkedésre hívtak minket, ahol a kereszténység alapkövein és elvein át közelítettük meg a mai modern élet kihívásait és azok lehetséges feloldását a saját életünkben. Mindegyikőnk más „csomaggal” és más előélettel érkezett, ami viszont megadta nekünk azt a benyomást, hogy lehetsz bárki és jöhetsz bárhonnan, itt feltétel nélkül megnyilvánulhatsz.

Az elmélyedést segítették azok a közbeiktatott szünetek is, amikor szabadon, önállóan járva ismerhettük meg a monostort övező öthektáros arborétumot, a környező falut, Szent Gellért szobrát, illetve egy meseszép ajándékboltot.

Sokan érkeztünk azzal az elgondolással, hogy kizárólag mélyen hívő, a keresztény szertartásokat ismerő emberek vehetnek részt az elvonuláson, ám az esemény célja nem egy szűk kör létrehozása, ahol a részvétel feltételekhez és szabályokhoz kötött. Az egyetem olyan közösséget szeretne építeni, ahol a hit összetartó erővel bír, és ehhez bárki csatlakozhat, aki készen áll megismerni Istent.

Forrás és fotó: PPKE BTK

