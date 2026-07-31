Vizet oszt a kiszáradt kutak gazdáinak a Máltai Szeretetszolgálat Ecsegen

Hazai – 2026. július 31., péntek | 17:27
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Palackozott vizet visz a Nógrád megyei Ecsegen víz nélkül maradt két utca lakóinak a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A szervezet irodája a hétvégén is ügyeletet tart, hogy a családok szükség esetén vízhez jussanak – tájékoztatott közleményében az MMSZ július 31-én.

A rendkívüli hőségben kiszáradtak a kutak a Nógrád megyei Ecsegen. A település két utcájában nem épült ki a vezetékes vízellátás, miután az ott élők nem gondolták, hogy a vízben gazdag kutak egyszer majd kiszáradnak. Sokkal inkább tartottak a közeli patakok áradásától és a magas talajvíztől. A napokban azonban eltűnt a kutakból a víz, és két utca lakói víz nélkül maradtak.

Az érintett terület bejárása után az önkormányzat és a regionális vízműtársaság a településen szociális programokat megvalósító Magyar Máltai Szeretetszolgálattal abban állapodott meg, hogy a Szeretetszolgálat palackozott vízzel látja el az érintett családokat, a hétvégén pedig ellátási ügyeletet szervez a Jelenlét ponton, ahol a víz nélkül maradt emberek segítséget kérhetnek. A Jelenlét ponton fürdési és mosási lehetőség is várja a rászorulókat.

Forrás: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Fotó (illusztráció): Lambert Attila

Magyar Kurír

#Magyar Máltai Szeretetszolgálat #szeretetszolgálat #szolidaritás

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