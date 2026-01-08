Vörös kód riasztás van – Embertársaink életének védelme közös felelősségünk!

A rendkívül hidegre való tekintettel január 7-én reggel 8 órától visszavonásig elrendelték a vörös kód riasztást. Már néhány szabadban töltött óra is komoly kockázatokkal járhat, az éjszakák életveszélyesek. A Máltai Szeretetszolgálat kéri: aki fekvő, mozdulatlan, a fagy miatt bármely módon veszélyeztetett embert lát, hívja a területi diszpécserszolgálatot, vagy szükség esetén a 112 segélyhívót.

A vörös kódnak megfelelően a Magyar Máltai Szeretetszolgálat minden hajléktalanszállója teljes kapacitással működik. A szociális intézmények országszerte kötelezően és feltétel nélkül fogadják a hideg elől menedéket keresőket, illetve szükség esetén további férőhelyeket nyitnak meg a hajléktalan emberek számára. Az utcai gondozószolgálatok fokozott intenzitással működnek.


A Máltai Szeretetszolgálat munkatársai takarókkal, hálózsákokkal, meleg teával, élelmiszerrel látják el a hajlék nélkül élőket, és elviszik őket a fűtött krízisszállókra. A diszpécserszolgálat 24 órában fogadja a lakossági bejelentéseket.

Az extrém hideg időben a fokozott figyelem, néhány rövid kérdés és egy pár perces telefonhívás életet menthet. A Máltai Szeretetszolgálat arra kér mindenkit, hogy éber figyelemmel forduljon az utcán vagy hideg, fűtetlen lakásokban, akár a szomszédságában élő embertársai felé.

A vörös kód jelzés idején közös felelősségünk és feladatunk az élet védelme.

Aki hajléktalan embert lát a téli utcán, a következő telefonszámokon kérhet segítséget:

Budapest, Pest megye: 06 1 338-4186
Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala megye: 06 92 323-000
Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém: 06 34 511-028
Baranya, Somogy, Tolna vármegye: 06 72 233-169
Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Békés megye: 06 70 505-8080
Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye: 06 42 504 618
Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád megye: 06 46 530-268

