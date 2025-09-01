XIV. Leó: Evangelizálni annyit tesz, mint tanúságot tenni Istennel való találkozásunkról

Minden evangelizációs iskola kulcsa az, hogy „tanúságot tegyünk arról, amiről szemlélődtünk, arról a találkozásról, amelyet az élet Istenével éltünk át” – ezekkel a spanyolul elhangzott szavakkal foglalta össze XIV. Leó az evangélium oktatásáért felelős intézmények küldetését. Augusztus 29-én, pénteken fogadta audiencián a Szent András Evangelizációs Iskola (SESA) közösségének tagjait, akik szombatig tartózkodtak Rómában mint „a remény zarándokai”, hogy megünnepeljék a szentévet.

Keresztelő Szent János példája

Miután köszöntötte Gérald Cyprien Lacroix bíborost, Québec érsekét és a SESA kanadai titkárságának elnökét, valamint José Prado Flores professzort, az iskola alapítóját és nemzetközi igazgatóját, a pápa emlékeztetett arra, hogy ezen a napon az Egyház Keresztelő Szent János vértanúságának liturgikus emléknapját ünnepli, aki – jegyezte meg XIV. Leó – „nagyon segíthet nekünk abban, hogy elgondolkodjunk az evangelizálók küldetésén ma az Egyházban és a világban”. János evangéliumának prológusa valójában úgy írja le őt, mint aki tanúságot tesz „a testté lett Igéről”.

Hirdetni, amit láttunk és hallottunk

János evangélista az első levelében kijelenti evangelizálói küldetésének értelmét és célját: „Amit láttunk és hallottunk, azt nektek is hirdetjük, hogy ti is közösségben legyetek velünk. Mi ugyanis az Atyával és az ő Fiával, Jézus Krisztussal vagyunk közösségben” – olvassuk első levelének első fejezetében (1Jn 1,3), amelyet a pápa idézett.

Egynek lenni Krisztussal

A pápa azonosítja a „professzionális” evangelizáló küldetését minden katolikus küldetésével, utalva címerének mottójára is, amelyet Szent Ágoston egyik prédikációja ihletett, és amely minden keresztény végső célját jelzi: „In Illo uno unum” (Benne, az egyben vagyunk egyek). „Ez a mi hivatásunk megkereszteltként – mondta a pápa a SESA tagjaihoz fordulva. – Át kell adnunk, amit magunk is kaptunk, hogy mindannyian eggyé váljunk Krisztusban.”

Gyümölcsöző munka

A találkozó végén XIV. Leó arra kérte a Szent András Evangelizációs Iskola tagjait, hogy „a római zarándoklat e napjaiban szemléljék a szentek életét, akik – Keresztelő Szent Jánoshoz hasonlóan – Jézus Krisztus hűséges követői voltak, szavakkal és jótettekkel tanúságot téve róla”. Megköszönte gyümölcsöző munkájukat, és bátorította őket, hogy megújult reménnyel folytassák az utat, majd Máriára, a Guadalupei Szűzanyára bízta evangelizáló küldetésüket.

Világszerte elterjedt iskola

A Szent András Evangelizációs Iskolának, amely „a világ iskoláinak közössége”, nemzetközi központja Guadalajarában, Mexikóban található, országos intézményei pedig Kolumbiában, Olaszországban, Brazíliában, az Egyesült Államokban, Magyarországon, Portugáliában, Kanadában és Argentínában működnek. Az iskolát 1980-ban alapította José H. Prado Flores (Pepe Prado), Bill Finke és Emiliano Tardif atya a mexikói Chilpancingóban. Jelenleg 69 országban működik, közel 2000 székhellyel.

