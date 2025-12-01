XIV. Leó a hivatalos programon kívül meglátogatta a karmelita nővéreket Harisszában

Miután vasárnap este Libanonban találkozott az állami és helyi önkormányzati vezetőkkel, XIV. Leó ellátogatott a harisszai Theotokosz karmelita monostorba. A Szentszéki Sajtóközpont szerint a pápa egyenként üdvözölte a nővéreket, majd a kolostor két közösségének elöljárói üdvözölték őt.

Az apácákhoz szólva a pápa felidézte a szemlélődő hivatásuk középpontjában álló három szót: alázat, ima és áldozathozatal.

A találkozó közel fél órán át tartott, és a Miatyánk elmondásával zárult, majd Leó pápa apostoli áldását adta a karmelita szerzetesnővérekre.

