XIV. Leó a hivatalos programon kívül meglátogatta a karmelita nővéreket Harisszában

XIV. Leó pápa – 2025. december 1., hétfő | 15:50
2

XIV. Leó pápa rövid látogatást tett a karmelita nővéreknél a Bejrúttól északra fekvő Harisszában, libanoni tartózkodása első napjának estéjén, november 30-án.

Miután vasárnap este Libanonban találkozott az állami és helyi önkormányzati vezetőkkel, XIV. Leó ellátogatott a harisszai Theotokosz karmelita monostorba. A Szentszéki Sajtóközpont szerint a pápa egyenként üdvözölte a nővéreket, majd a kolostor két közösségének elöljárói üdvözölték őt.

Az apácákhoz szólva a pápa felidézte a szemlélődő hivatásuk középpontjában álló három szót: alázat, ima és áldozathozatal.

A találkozó közel fél órán át tartott, és a Miatyánk elmondásával zárult, majd Leó pápa apostoli áldását adta a karmelita szerzetesnővérekre.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

#apostoli utak #Ázsia és Közel-Kelet #szerzetesek #XIV. Leó pápa

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató