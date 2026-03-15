XIV. Leó a Közel-Keleti konfliktus felelőseihez: Tűzszünetet! Nyíljanak meg ismét a párbeszéd útjai!

A Szentatya a következőket mondta az Úrangyala imádság elmondása után:

„Kedves testvéreim!

Két hét óta a Közel-Kelet népei a háború kegyetlen erőszakát szenvedik el. Ártatlan emberek ezreit ölték meg, és még sokkal többen kényszerültek elhagyni otthonukat. Ismét elmondom: imáimban közel vagyok mindazokhoz, akik elveszítették szeretteiket a támadásokban, melyek iskolákat, kórházakat és lakott területeket értek.

Nagy aggodalomra ad okot Libanon helyzete. Kívánom, hogy megnyíljanak a párbeszéd olyan útjai, melyek segítik az ország vezetőit, hogy tartós megoldásokat találjanak a jelenlegi súlyos válság kezelésére, valamennyi libanoni érdekében.

A Közel-Kelet keresztényeinek, továbbá minden jóakaratú nőnek és férfinak a nevében a konfliktus felelőseihez fordulok: tűzszünetet! Nyíljanak meg ismét a párbeszéd útjai! Az erőszak sosem hozhatja el a népek által várt igazságosságot, stabilitást és békét.”

Fordította: Tőzsér Endre SP

Fotó: AFP (Izraeli légitámadás Bejrútban)

Magyar Kurír