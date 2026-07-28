XIV. Leó pápa az ázsiai egyháznak: A keresztény szolidaritás forrása Krisztus misztériuma

Közel 150 püspök vett részt 29 ázsiai ország képviseletében az indonéz fővárosban tartott plenáris ülésen, amely az ázsiai katolikus egyház legjelentősebb regionális találkozója. A pápa videoüzenetet küldött a főpásztoroknak a záródokumentum megfogalmazása előtt.

Jézus meghívása

A Szentatya lelki közelségéről és imáiról biztosította az ázsiai püspököket, akik a helyi egyház életét és jövőjét érintő fontos kérdésekről tanácskoztak. A Szentlélek ihlesse és vezesse őket a közös munkában! – fogalmazott Leó pápa.

A plenáris ülés témáját Jézus Nátánaelnek mondott szavaiból merítették: „Ennél nagyobb dolgokat fogsz látni” (Jn 1,50). Amikor az Úr elhívja Fülöpöt és Nátánaelt, hogy kövessék és legyenek a tanítványai, saját magára utal mint az Isten és az emberiség közötti egyedüli közvetítőre.

Az Oltáriszentségben születő közösség

Mai tanítványokként tudjuk, hogy Jézus nemcsak az Istennel való szeretetközösségünk forrása, hanem az egymással való közösségé is. A Magnifica humanitas kezdetű körlevélben, amelyet nemrég tett közzé a pápa, arról ír, hogy a keresztény szolidaritás Krisztus misztériumában találja meg forrását, és a szentségekben való közösségünkből születik, különösen az Eucharisztiából. Ezért a Szentatya arra buzdítja az ázsiai püspököket, hogy továbbra is mozdítsák elő az eucharisztikus lelkiséget egy olyan egyházi egység érdekében, amely a tevékeny szereteten alapul és az Oltáriszentségben nekünk ajándékozott Úrból fakad. Erősítsék meg a szeretetközösség szálait a helyi egyházakon belül, legyenek országaikban Isten jelenlétének tanúi, segítve egymást abban, hogy hídépítők legyenek egész Ázsiában.

XIV. Leó pápa hozzátette: Szűz Mária, az Egyház Anyja közbenjárására bízva a plenáris ülés megbeszéléseit szívből fohászkodik számukra az Úrhoz a bölcsesség és az erő ajándékáért, áldását kérve az ázsiai püspökökre.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír