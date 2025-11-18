XIV. Leó pápa: Az éghajlatváltozás figyelmen kívül hagyása, közös embervoltunk tagadását jelenti!

A Szentatya hangsúlyozta, hogy az eddigi intézkedések nem elegendőek a globális felmelegedés 1,5°C alatt tartására, gyorsan fogy az idő. Egyesek politikai akarata az, ami hiányzik. Az emberiségnek az együttműködést kell választania „a megosztottsággal és a tagadással szemben”.

Az alábbiakban XIV. Leó pápa teljes üzenetének fordítását közreadjuk.

Köszöntöm a világ déli részének részegyházait, amelyek a belémi Amazonas Múzeumban gyűltek össze, és csatlakozom a COP30 klímacsúcson részt vett bíboros testvéreim prófétai hangjához, akik szóval és tettel hirdetik a világnak, hogy az amazóniai térség továbbra is a sürgős beavatkozásra szoruló teremtett világ élő szimbóluma.

Ti a kétségbeeséssel szemben a reményt és a cselekvést választottátok, együtt munkálkodó globális közösséget építetek. Ennek vannak kézzelfogható eredményei, de nem elég. A reményt és az elszántságot meg kell újítani, nemcsak szavakkal és elhatározásokkal, hanem konkrét tettekkel is.

A teremtett világ áradásokon, aszályokon, viharokon és a kíméletlen hőségen keresztül hallatja segélykiáltását.

Az éghajlatváltozás következményei miatt minden harmadik ember súlyosan kiszolgáltatott helyzetben él. Számukra az éghajlatváltozás nem távoli fenyegetés. Ha figyelmen kívül hagyjuk őket, az közös embervoltunk megtagadását jelenti. Még van idő arra, hogy a globális hőmérséklet-emelkedést 1,5 °C alatt tartsuk, de az időablak gyorsan zárul.

Isten teremtett világának őrzőiként gyorsan kell cselekednünk, hittel és prófétai elszántsággal, hogy megvédjük az általa ránk bízott ajándékot.

A párizsi éghajlatvédelmi megállapodás kézzelfogható eredményeket hozott, és továbbra is a legerősebb eszközünk arra, hogy megvédjük az embereket és bolygónkat. De őszintének kell lennünk: nem a megállapodás vall kudarcot, hanem mi vallunk kudarcot a rá adott válaszunkban. Egyesek politikai akarata az, ami hiányzik. Az igazi vezetés szolgálatot és valódi változást hozó támogatást jelent. Erősebb éghajlatvédelmi intézkedések erősebb és igazságosabb gazdasági rendszereket hoznak létre.

Az erősebb éghajlatvédelmi cselekvések és stratégiák igazságosabb és stabilabb világba való befektetést jelentenek.

A tudósok, a nemzetek vezetői és a vallások pásztorai útitársaink. A teremtett világ őrzői vagyunk, nem pedig versengők a világ még megmaradt értékeiért. Együtt küldjünk világos globális jelet: olyan nemzetek, amelyek rendíthetetlen szolidaritással támogatják a párizsi megállapodást és az éghajlatvédelmet segítő együttműködést!

Legyen ez az Amazonas Múzeum az a hely, amelyre úgy emlékeznek majd, mint ahol az emberiség az együttműködést választotta a megosztottsággal és a tagadással szemben!

Isten áldjon meg mindnyájatokat erőfeszítéseitekben, hogy továbbra is gondját viseljétek Isten teremtett világának!

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Fordította: Tőzsér Endre SP

Fotó: Vatican Media (a nyitóképen XIV. Leó pápa 2025. október 1-jén, a Reményt ébreszteni című konferencián, melyet a Laudato si’ kezdetű enciklika megjelenésének tizedik évfordulója alkalmából rendeztek, megáldott egy 20 ezer éves grönlandi jégdarabot)

