XIV. Leó pápa békefelhívása: Trump és a világ vezetői találjanak megoldást a háború lezárására

„Úgy értesültem, hogy Trump elnök a közelmúltban kijelentette: véget szeretne vetni a háborúnak. Remélhetőleg keresi a kivezető utat. Remélhetőleg módot talál az erőszak és a bombázások mértékének csökkentésére, ami jelentősen hozzájárulna a Közel-Keleten és máshol folyamatosan gerjedő és növekvő gyűlölet felszámolásához” – mutatott rá a Szentatya válaszolva az újságírók kérdéseire.

Alig néhány nappal húsvét előtt XIV. Leó pápa ismételten békére hívott a konfliktusok és erőszak sújtotta világban.

Március 31-én este Castel Gandolfóban az újságíróknak nyilatkozva a pápa a világ összes vezetőjéhez fordult, sürgetve őket:

Térjenek vissza a tárgyalóasztalhoz, a párbeszédhez. Keressünk megoldásokat a problémákra, keressük a módját az általunk szított erőszak mérséklésére, hogy a béke – különösen húsvétkor – uralkodhasson a szívünkben.”

Húsvéti fegyverszünet

A pápa emlékeztetett rá, hogy a húsvétnak „az egész év legszentebb, legáldottabb időszakának kellene lennie. A béke és az elmélyülés ideje ez, ám mint mindannyian tudjuk, a világ számos pontján ismét rengeteg szenvedést látunk, sok a halott, köztük ártatlan gyermekek is.”

„Folyamatosan a békéért fohászkodunk, de sajnos sokan a gyűlöletet, az erőszakot és a háborút szítják” – hangsúlyozta a XIV. Leó. Emiatt arra kért mindenkit, „különösen a keresztényeket”, hogy „ezekben a napokban ismerjék fel:

Krisztust ma is keresztre feszítik, Krisztus ma is szenved az ártatlanokban, különösen azokban, akik az erőszaktól, a gyűlölettől és a háborútól szenvednek.”

„Imádkozzunk értük, a háború áldozataiért; imádkozzunk, hogy valóban új, megújult béke szülessen, amely mindenki számára új életet adhat” – buzdított a Szentatya. Az újságírók kérdéseire válaszolva reményét fejezte ki azzal kapcsolatban is, hogy a húsvéti időszakra fegyverszünetet hirdetnek.

Nagypénteki keresztút

A pápát kérdezték a ma bejelentett döntéséről is, miszerint személyesen viszi majd a keresztet a hagyományos nagypénteki keresztúton a Colosseumnál.

„Úgy gondolom – válaszolta XIV. Leó –, ez fontos jelkép lesz mindannak fényében, amit a pápa képvisel: spirituális vezető a mai világban, egy hang, amely hirdeti, hogy Krisztus ma is szenved. És ezeket a szenvedéseket én is hordozom az imáimban.”

Ismételten kért „minden jóakaratú embert és hívőt, hogy

járjanak együtt, járjanak Krisztussal, aki értünk szenvedett, hogy megváltást hozzon nekünk, és törekedjenek arra, hogy ők maguk is a béke hordozói legyenek.”

Spanyolországi látogatás júniusban

Mielőtt köszöntötte volna az összegyűlt nagy tömeget – köztük Albano polgármesterét –, a pápát arról kérdezték, mit vár júniusi spanyolországi látogatásától. „Hitet, sok szeretetet, vendégszeretetet és meleg fogadtatást” – mondta.

„Már több mint negyven éve látogatom Spanyolországot, és mindig mély hitű, jóakaratú embereket találtam” – tette hozzá a Szentatya, kifejezve reményét, hogy „mindezeket a mostani látogatás során is együtt ünnepelhetjük”.

Forrás és fotó: Vatican News angol nyelvű szerkesztősége

Kuzmányi István/Magyar Kurír