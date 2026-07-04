XIV. Leó pápa beszéde Lampedusán: Itt inkább a tettek beszélnek, mint a szavak

A lampedusai repülőtéren Alessandro Damiano, Agrigento metropolita érseke; Renato Schifani, Szicília régió elnöke; Salvatore Caccamo, Agrigento prefektusa; Filippo Mannino, Lampedusa polgármestere; valamint Giuseppe Pendolino, az Agrigentói Szabad Önkormányzati Társulás elnöke fogadta a Szentatyát, aki ezt követően gépkocsival a lampedusai temetőbe ment, ahol virágot helyezett el néhány migráns sírján.

Ezután felkereste az „Európa kapuja” emlékművet, ahol egy migráns családdal találkozott, majd a Favaloro mólóhoz ment, hogy megáldja azt az emléktáblát, amely arról szól, hogy a mólót Ferenc pápáról nevezik el, és köszönti a Vöröskereszt kíséretében jelen lévő migránsok egy csoportját.

Ezt követően a Salina városrészben található Arena sportpályára ment, ahol a polgármester köszöntötte a pápát, aki pedig válaszul rövid köszöntőbeszédet mondott.

Az alábbiakban XIV. Leó pápa teljes köszöntőbeszédét közreadjuk.

Tisztelt polgármester úr, köszönöm, köszönöm!

Tisztelt polgármester úr, érsek úr, a hatóság képviselői, kedves testvéreim!

Köszönöm polgármester úr köszöntő szavait, melyeket Lampedusa és Linosa önkormányzata nevében hozzám intézett, és köszönöm mindnyájatoknak a szívélyes fogadtatást!

Az, hogy a Favaloro mólót Ferenc pápáról neveztétek el, annak a kapcsolatnak a jele, amelyet elődöm közösségetekkel és migráns testvéreinkkel létrehozott: a pápa közel állt hozzátok ebben a számotokra oly sok erőfeszítést kívánó időszakban. Ma pedig

azért vagyok itt, hogy elmondjam nektek: a pápa továbbra is kísér, támogat és bátorít benneteket.

Nem azért jöttem, hogy beszédeket mondjak, hanem hogy ünnepeljem az eucharisztiát, Krisztus közöttünk való jelenlétének legfőbb jelét. Jézus gesztusa, mellyel megtöri a kenyeret, hogy önmagát adja, értelmet és erőt ad segítségnyújtó és másokkal osztozó mindennapi gesztusainknak. Igen, ez olyan hely, ahol inkább a tettek beszélnek, mint a szavak. Ahhoz pedig, hogy a tettek emberiek legyenek, szívre van szükségük.

Ezért gyűltünk itt össze: hogy Krisztusból merítsük azt a szeretetet, amelyet csak ő adhat meg, hogy a ma és a holnap világa mindenki számára emberségesebb legyen.

Köszönöm!

Fordította: Tőzsér Endre SP

Fotó, videó: Vatican Media

Magyar Kurír