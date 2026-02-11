XIV. Leó pápa a betegek világnapján: Szenvedők, lélekben együtt vagyunk veletek!

Az alábbiakban XIV. Leó pápa teljes beszédét közreadjuk.

Ma, ezen a betegeknek szentelt napon szeretnénk lélekben együtt imádkozni mindazokkal, akik a világban szenvednek. Imádkozunk értetek! Szívből köszönöm nektek, hogy vállaltátok az erőfeszítést, hogy eljöjjetek és itt legyetek velünk ezen az imádságos alkalmon, édesanyánk, Mária színe előtt, a Lourdes-i Szűzanya liturgikus emléknapján.

Nagyon szép ez a nap, emlékeztet bennünket édesanyánknak, Máriának a közelségére, aki mindig kísér és oly sok mindenre tanít bennünket: arra, hogy mit jelent a szenvedés, a szeretet, életünknek az Úr kezébe való átadása.

Kérjük tehát az Úr áldását rátok, minden betegre ezen a napon és mindenkor, továbbá mindazokra, akik mellettük állnak: az orvostudomány képviselőire, az orvosokra, az ápolókra és arra a sok emberre, akik közel vannak hozzánk, különösen a legnehezebb időszakokban.

Imádkozzuk együtt: Üdvöz légy, Mária…

[Áldás.]

Köszönöm!

Isten kísérjen benneteket szüntelenül!

