XIV. Leó pápa felhívása: Ma csatlakozunk a „világ imája Ukrajnáért” lelki kezdeményezéshez

A Szentatya szavai az Úrangyala elimádkozása után:

Kedves testvéreim!

Szeretném kifejezni közelségemet a mozambiki Cabo Delgado lakosságához, akik egy olyan bizonytalan és erőszakos helyzet áldozatai, amely sok ember halálát és elmenekülését okozza. Miközben felhívást intézek annak érdekében, hogy

ne feledkezzünk meg e testvéreinkről, kérlek benneteket, hogy imádkozzatok értük,

és kifejezem azon reményemet, hogy az ország vezetőinek sikerül helyreállítaniuk a biztonságot és a békét abban a térségben.

Pénteken, augusztus 22-én imádságunkkal és böjttel kísértük a háborúk miatt szenvedő testvéreinket.

Ma ukrán testvéreinkhez csatlakozunk, akik a „világ imája Ukrajnáért” lelki kezdeményezéssel kérik az Urat, hogy adja meg a békét meggyötört országuknak.

