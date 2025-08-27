XIV. Leó pápa felhívása: Vessenek véget a Szentföldön zajló konfliktusnak!

Múlt pénteken imával és böjttel kísértük a háborúk miatt szenvedő testvéreinket. Ma ismét nyomatékos felhívást intézek mind az érintett felekhez, mind a nemzetközi közösséghez, hogy vessenek véget a Szentföldön zajló konfliktusnak, mely sok rettegést, pusztítást és halált okozott.

Kérem, hogy bocsássák szabadon az összes túszt, állapodjanak meg tartós tűzszünetben, könnyítsék meg a humanitárius segélyek biztonságos bejutását, valamint csorbítatlanul tartsák tiszteletben a humanitárius jogot, különösen a polgári lakosság védelmére vonatkozó kötelezettséget, valamint a kollektív büntetésnek, a megkülönböztetés nélküli erőszak alkalmazásának és a lakosság erőszakos kitelepítésének tilalmát. Csatlakozom a jeruzsálemi görögkeleti és latin pátriárka közös nyilatkozatához, akik tegnap azt kérték, hogy „vessenek véget az erőszak spiráljának, vessenek véget a háborúnak, és az emberek közös javának adjanak elsőbbséget”.

Könyörögjünk Máriához, a Béke Királynőjéhez, a vigasztalás és a remény forrásához: közbenjárása nyerje el a megbékélést és a békét azon a mindenki számára oly kedves földön!

Fordította: Tőzsér Endre SP

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír