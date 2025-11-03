XIV. Leó pápa: A katolikus egyetemek feladata a közjó szolgálatára nevelni

XIV. Leó pápa a vatikáni Kelemen teremben fogadta audiencián a Latin-amerikai és Karibi Katolikus Egyetemek Szervezetének képviseletében jelen lévőket. A szervezet több mint száz egyetemet tömörít a következő régiókban: az Andokban, Brazíliában, Dél-Amerika legdélebbi csücskén, Mexikóban, valamint Közép-Amerikában és a Karib-térségben.

Legyenek tudatában annak, hogy a több mint száz intézményt felölelő hálózat egyik célkitűzése a katolikus felsőoktatás fejlődése és a társadalom szolgálata: helyet teremteni a hit és a kultúra találkozásának, hogy akadémiai környezetben hirdessék az evangéliumot – hangsúlyozta beszédében a Szentatya.

Teljes emberség

XIV. Leó a Katolikus Egyházon belül működő egyetemek küldetéséről szólva, Ferenc pápát idézve megállapította:

az egyetemek jelentik az egyik legkiválóbb eszközt, amit az Egyház a mai kornak nyújthat – Istennek az emberi személy iránti szeretetét fejezik ki.

Legyenek a kreativitás kiemelkedő központjai; az emberiség javát szolgáló tudást sugározzák! Olyan helyek, ahol az ész és a hit közös erőfeszítésével eljuttatják a személyeket emberségük kiteljesedéséhez – utalt Szent II. János Pál szavaira Leó pápa.

Kritikai gondolkodás és hívő szív

A latin-amerikai egyetemi életet vizsgálva a Szentatya rámutatott: az Egyház az oktatás motorja volt; bizonyos egyetemek, mint a Santo Domingó-i, a San Marcos de Lima-i vagy a mexikói, a püspökök, szerzetesek és misszionáriusok kezdeményezésére jöttek létre.

A szervezet által képviselt egyetemek hivatása az, hogy Isten felé fordítsák az emberek elméjét, így testesítve meg a katolikus identitást, ami sajátjuk. A katolikus felsőoktatás az emberi személy átfogó fejlődését segíti, kritikai szellemre nevel a gondolkodást illetően, a szíveket hitre, az állampolgárokat pedig a közjó iránti elkötelezettségre neveli. Mindezt kiválóan, szakértelemmel, hozzáértéssel – tette hozzá a pápa.

Az oktatás kihívásai

XIV. Leó beszéde végén arra buzdította a Latin-amerikai és Karibi Katolikus Egyetemek Szervezetének tagjait, hogy folytassák az Egyház által rájuk bízott küldetést, kreatívan nézzenek szembe az oktatás kihívásaival, tudatosan és a kegyelem segítségével, mely minden lépésüket kíséri.

Végül köszönetet mondott erőfeszítéseikért, az elvégzett munkáért Mária és az Úr oltalmáért fohászkodva számukra.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír