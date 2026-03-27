XIV. Leó pápa köszöntőlevelet küldött az új canterburyi érseknek

Leó pápa az új canterburyi érsekhez intézett üzenetében jókívánságait fejezte ki, és bátorította a minden bizonnyal „megterhelő” szolgálatban, valamint arra hívta, hogy „az igazság és a szeretet jegyében folytassák a párbeszédet”, hogy így Isten adományait felkínálhassák a különféle tragédiák által megsebzett világnak.

A 63 éves, házas, kétgyermekes Sarah Mullally az első nő, aki ezt a tisztséget betölti. A március 25-i beiktatásán elmondott prédikációjában a Bibliában szereplő nőkről is beszélt, akik Istenbe vetett bizalmukkal vállalták a bizonytalan jövőt. Egyúttal hangsúlyozta, hogy az egyházban mindig el kell jutni az igazsághoz és az igazságossághoz.

Közös imádság

Március 26-án délelőtt imádságot tartottak a canterburyi székesegyházban, amelyet az új érsek és Leó pápa küldötteként Kurt Koch bíboros, a Keresztény Egység Előmozdítása Dikasztériumának prefektusa vezetett. A két egyházi elöljáró egymás mellett térdelve imádkozott az Our Lady Martyrdom-kápolnában. Az alkalomra ugyanazt a térdeplőt használták, amelyet II. János Pál pápa és Robert Runcie anglikán érsek 1982-es találkozásakor is.

A liturgia végén Kurt Koch bíboros átadta a pápa üdvözlő levelét, amelyben a Szentatya bátorította az érsekre háruló „megterhelő” szolgálatban, amely „nemcsak a canterburyi érsekség, hanem Anglia egész egyháza és a teljes anglikán közösség felé felelősséggel jár”.

Sarah Mullally Justin Welby érsek utódja, aki 2024-ben mondott le tisztségéről. XIV. Leó emlékeztet arra, hogy az új prímás „az anglikán világközösség történetének kihívásokkal teli időszakában” kezdi meg szolgálatát. Ezért kéri az Urat, hogy „erősítse meg őt a bölcsesség ajándékával”. „Imádkozom, hogy a Szentlélek vezesse önt közösségei szolgálatában, és Mária, Isten Anyja példájából merítsen ihletet” – olvasható a levélben.

VI. Pál pápa és Michael Ramsey anglikán érsek 1966-os találkozója Rómában

A pápa levelében ezután VI. Pál pápa és Michael Ramsey érsek 60 évvel ezelőtti, „történelmi” római találkozójára emlékeztetett. Az esemény két napon át zajlott, március 23–24-én; a második nap a Falakon kívüli Szent Pál-bazilikában. A mostani (2026. március 26-i) liturgia éppen ezt az évfordulót kívánta megünnepelni.

Az a kézfogás, amelyet Montini pápa és Ramsey érsek akkor váltott egymással, „elkötelezte a katolikusokat és az anglikánokat a testvéri kapcsolatok fejlődésének új fejezete mellett, amely a keresztény szereteten alapul. Ez az új, tiszteletteljes nyitottságra épülő korszak az elmúlt hat évtizedben számos gyümölcsöt hozott, és ez a folyamat ma is tovább folytatódik.”

Az anglikán-katolikus bizottság munkája

Azon az alkalmon a VI. Pál pápa és az anglikán érsek „megállapodtak abban is, hogy teológiai párbeszédet indítanak”. Így jött létre az Anglikán–Római Katolikus Nemzetközi Bizottság (ARCIC), amely „megalakulása óta hatalmas mértékben hozzájárult a kölcsönös megértés elmélyüléséhez”. „Ennek az értékes munkának az eredményei lehetővé tették számunkra, hogy közösen, hatékonyabban tegyünk tanúságot. Ez különösen fontos, tekintettel a számos kihívásra, amelyekkel az emberiségnek ma szembe kell néznie.”

Fejlődés az akadályok ellenére

Leó pápa hálás, mert „folytatódik ez a fontos párbeszéd” annak ellenére, hogy „az ökumenikus út nem volt mindig akadálymentes”. Felidézte a közelmúltat is, nevezetesen Ferenc pápa és Welby érsek kapcsolatát, akik 2023-ban Dél-Szudánba is együtt utaztak, és akik az előrelépések ellenére „őszintén elismerték, hogy az új körülmények új nézeteltéréseket idéztek elő” közöttük. „Ennek ellenére közösen haladunk előre, mert a véleménykülönbségek nem akadályozhatnak meg bennünket abban, hogy kölcsönösen Krisztusban testvérnek ismerjük fel egymást közös keresztségünk okán” – emelte ki XIV. Leó.

„Magam részéről szilárdan hiszem, hogy folytatnunk kell a párbeszédet igazságban és szeretetben, mert csak az igazság és a szeretet útján érünk el oda, hogy együtt megismerjük Isten kegyelmét, irgalmát és békéjét, és így felkínálhassuk ezeket a becses adományokat a világnak.”

Az egység tanúságtétele

„Az egység, amelyet a keresztények keresnek, soha nem lehet öncél – írta üzenete végén a pápa. Felidézte, amikor Ferenc pápa az anglikán közösség prímásaihoz fordult 2024-ben, kijelentette, hogy „botrány lenne, ha a megosztottságok miatt nem tudnánk megvalósítani közös hivatásunkat: Krisztus megismertetését”. „Csak egy megbékélt, testvéri és egységes keresztény közösség tanúságtétele által fog az evangélium örömhíre nagyobb tisztasággal visszhangozni.”

A katolikus delegáció

A Canterburyben jelen lévő, Kurt Koch bíboros által vezetett katolikus delegáció tagjai között volt Flavio Pace érsek, a Keresztény Egység Előmozdításának Dikasztériumának titkára, Martin Browne, a dikasztérium egyik munkatársa, valamint Vincent Nichols és Timothy Radcliffe OP bíborosok.

Jelen volt továbbá Bernard Longley birminghami érsek, az ARCIC társelnöke; Richard Moth westminsteri érsek; John Wilson southwarki érsek-metropolita; Leo William Cushley, Saint Andrews és Edinburgh érseke; Kenneth Anthony Adam Nowakowski, az Egyesült Királyságban szolgáló ukrán görögkatolikus püspök; valamint Londra Ante Vidović, a londoni apostoli nunciatúra ügyvivője.

